奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了
東屋崙（也譯奧克蘭）King Estate complex校區內的兩所高中，Rudsdale Continuation和Rudsdale Newcomer，28日發生大規模槍擊事件，6人中彈，2人垂危，震撼灣區。與校區毗鄰的小學知識學院（Oakland Academy of Knowledge）師生和家長也嚇得不輕。家長塔莉莎（Tanesha Craig）對本報表示，得知槍擊案後非常害怕，案發後兩個小時，讀小學五年級的兒子傑西昂（Jayceon Craig）遲遲不接她的電話，讓她驚恐萬分，幸好最終確認平安，才放下心來。傑西昂則表示，事發後他躲在桌子底下，「我嚇壞了。知道是槍擊後，大家更害怕。」
28日下午4時許，陸續有家長趕到事發地接回孩子。塔莉莎和先生克雷格（Delbert Craig）的兒子傑西昂10歲，在知識學院讀五年級。克雷格在學區擔任場地主管。他說，當他聽說槍擊時，相對不是太擔心，因為學校有安全的場所讓孩子躲藏，「老闆讓我先照顧孩子，我就離開了工作崗位，花了點時間來到這裡。」克雷格說，他在屋崙生活了一輩子，校外槍擊時有發生，但校園內發生槍擊案，從未在他的年代出現過，「時代變了。」
塔莉莎則表示，槍擊發生後，曾接到學校電話通知。對方說警員在附近，電話中能聽到老師聲音的恐慌，「我正準備開車，聽到電話中說，是高中發生槍擊，而不是小學，稍微鬆了口氣。」她試著趕來學校，但到處封鎖道路，交通不便。有兩個小時內，聯繫不到兒子傑西昂，這讓她心急如焚。「我打他電話不接，壓力好大，怕出事。在這種情況下，我希望兒子開手機，接聽電話，道一聲平安。」
傑西昂說，事發後所有學生都躲到了桌子底下，四周一片安靜，「我嚇壞了。當聽說是校園槍擊時，大家更加害怕。」他的手機通話紀錄顯示，下午3時16分前，有6個母親打來的未接電話。他說，以後媽媽電話過來，一定會接聽，不要讓她太擔心。
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