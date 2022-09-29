我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

奧克蘭校園槍響後 「兒子2小時不接電話」母急壞了

記者劉先進／屋崙報導
塔莉莎（右一，Tanesha Craig）得知兒子傑西昂（右二，Jayceon Craig）平安後，輕鬆不少。（記者劉先進／攝影）
塔莉莎（右一，Tanesha Craig）得知兒子傑西昂（右二，Jayceon Craig）平安後，輕鬆不少。（記者劉先進／攝影）

屋崙（也譯奧克蘭）King Estate complex校區內的兩所高中，Rudsdale Continuation和Rudsdale Newcomer，28日發生大規模槍擊事件，6人中彈，2人垂危，震撼灣區。與校區毗鄰的小學知識學院（Oakland Academy of Knowledge）師生和家長也嚇得不輕。家長塔莉莎（Tanesha Craig）對本報表示，得知槍擊案後非常害怕，案發後兩個小時，讀小學五年級的兒子傑西昂（Jayceon Craig）遲遲不接她的電話，讓她驚恐萬分，幸好最終確認平安，才放下心來。傑西昂則表示，事發後他躲在桌子底下，「我嚇壞了。知道是槍擊後，大家更害怕。」

28日下午4時許，陸續有家長趕到事發地接回孩子。塔莉莎和先生克雷格（Delbert Craig）的兒子傑西昂10歲，在知識學院讀五年級。克雷格在學區擔任場地主管。他說，當他聽說槍擊時，相對不是太擔心，因為學校有安全的場所讓孩子躲藏，「老闆讓我先照顧孩子，我就離開了工作崗位，花了點時間來到這裡。」克雷格說，他在屋崙生活了一輩子，校外槍擊時有發生，但校園內發生槍擊案，從未在他的年代出現過，「時代變了。」

小學生傑西昂說，事發時躲在桌底下，他非常害怕。（記者劉先進／攝影）
小學生傑西昂說，事發時躲在桌底下，他非常害怕。（記者劉先進／攝影）

塔莉莎則表示，槍擊發生後，曾接到學校電話通知。對方說警員在附近，電話中能聽到老師聲音的恐慌，「我正準備開車，聽到電話中說，是高中發生槍擊，而不是小學，稍微鬆了口氣。」她試著趕來學校，但到處封鎖道路，交通不便。有兩個小時內，聯繫不到兒子傑西昂，這讓她心急如焚。「我打他電話不接，壓力好大，怕出事。在這種情況下，我希望兒子開手機，接聽電話，道一聲平安。」

傑西昂說，事發後所有學生都躲到了桌子底下，四周一片安靜，「我嚇壞了。當聽說是校園槍擊時，大家更加害怕。」他的手機通話紀錄顯示，下午3時16分前，有6個母親打來的未接電話。他說，以後媽媽電話過來，一定會接聽，不要讓她太擔心。

警察在現場封鎖道路。（記者劉先進／攝影）
警察在現場封鎖道路。（記者劉先進／攝影）

槍擊 手機 屋崙

上一則

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

下一則

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

延伸閱讀

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
北加奧克蘭暴力失控 24小時槍殺4人 1人死在市府門口

北加奧克蘭暴力失控 24小時槍殺4人 1人死在市府門口
「3分鐘損失2600元 」北加奧克蘭華埠奶茶店凌晨被盜

「3分鐘損失2600元 」北加奧克蘭華埠奶茶店凌晨被盜
李修頓廣告批治安 出現加州華裔受害者

李修頓廣告批治安 出現加州華裔受害者
紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

紐約州長競選 李修頓批霍楚放任犯罪 所播畫面卻在加州

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
張亞中到灣區訪問，並發表演說。（記者李榮／攝影）

張亞中：兩岸處於敵對狀態 北京也有責任

2022-09-25 02:20
數據顯示，加州目前新冠死者的人口特質與兩年前有顯著的不同。（美聯社）

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

2022-09-21 13:54

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷