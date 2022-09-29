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史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

編譯組／灣區28日電
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

根據史丹福大學一項最新研究，一條位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次規模6.9的大地震，強烈程度相當於1989年的灣區Loma Prieta大地震。

這道斷層系統包括Monte Vista-Shannon斷層、Berrocal-Sargent斷層，統稱為山麓逆衝帶斷層 (the Foothill Thrust Belt Fault)。山麓逆衝帶斷層位置在聖安德列斯斷層 (San Andreas Fault) 以東，橫跨Sierra Azul山脈內部，從吉爾洛以南一直延伸到巴洛阿圖。

美國地質研究院科學家狄儂 (Stephen DeLong) 指出，許多人都只注意到聖安德魯斯斷層 (the San Andreas Fault) 與海沃斷層 (the Hayward Fault) ，然而灣區除了這兩大斷層外，許多其他斷層仍有引爆大地震的可能。最近這項史丹福大學研究即可充分證明。

狄儂說，科學家過去推測每隔幾百年，就可能會爆發具有一定規模的地震，史丹福大學最近研究結果，與科學家過去的估算大約一致。

帶領史丹福博士後研究團隊的科學家阿隆 (Felipe Aron) 表示，地震「可能」發生並沒有意味地震「將要」爆發。研究成果並不是預測每隔250年到300年之間，矽谷將一定會爆發一次規模6.9的大地震。

阿隆強調，根據目前科學知識，仍無法預測下一個大地震將會於何時何地爆發，爆發時震度將有多強。阿隆及其研究團隊可測出山麓逆衝帶斷層每隔250年到300年所能累積的能量。然而造成預測更困難的是，從目前紀錄，科學家無法得知上一次山麓逆衝帶斷層何時爆發的。

灣區上一次大地震，即Loma Prieta 大地震，並非山麓逆衝帶斷層所引爆。這場1989年爆發的灣區大地震奪走63名地方民眾生命，造成數千人受傷，全部經濟損失高達百億元。阿隆表示，矽谷地區1865年亦爆發強震，然沒有證據支持當時大地震是山麓逆衝斷層所引爆的。

另外阿隆表示，每隔250年到300年爆發一次規模6.9大地震的估算方法有其現實誤差，因為這種估算方法假設這些年間，斷層帶沒有釋出任何壓力，事實上，每當斷層移動，或者爆發小地震時，斷層都會釋出一些壓力，因此6.9級應該是最強震度估算。

阿隆研究團隊的負責人，史丹福大學教授西來 (George Hilley) 表示，山麓逆衝帶斷層線稍微朝聖安德列斯斷層線傾斜。這兩個斷層線從吉爾洛到巴洛阿圖大約平行，直到史丹福大學附近才開始交叉。交叉地點位於聖他克魯茲山脈。

地震 史丹福大學 灣區

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