北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

家長威爾森(Chanwe Wilson，右)得知女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，特別開心。（記者劉先進／攝影）

北加州屋崙 （也譯奧克蘭）暴力事件氾濫，過去的一周多時間9人遭槍殺身亡。而昨日（28日）中午12時45分，東屋崙Fontaine街8200號街區、包含四所學校的King Estate complex校區，又發生大規模槍擊 案件。至少有一名槍手作案，六位成年人中槍送醫，其中兩人有生命危險。KPIX記者尼爾森（Katie Nielson）報導說，有目擊者告訴調查人員，一名載有三名槍手的車子停下來開火，然後逃之夭夭，但警方並未證實。

槍擊發生後，四所學校全部緊急封鎖和疏散。灣區 技術學校的執行總監費爾德曼(Seth Feldman)說，槍擊事件發生在學校放學前幾分鐘，而放學時走廊上常會有很多學生。所以「再晚5分鐘，將是一場悲劇。」

King Estate complex校區，包括Sojourner Truth Independent Study高中，含六年級到12年級的灣區科技學校（Bay Area Technology School）特許項目，Rudsdale Continuation高中以及Rudsdale Newcomer高中。槍擊事發地為後兩所高中。

屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中槍送醫，其中兩人有生命危險，其他四個受害者中，有一人出院，另三人傷勢沒有生命危險。所有受害者都是與學校有某種聯繫的成年人，但他沒有說明受害者年齡，也沒有說明他們是學生還是僱員。不過，舊金山紀事報和紐約時報的報導說，有2名受害者是在學區工作的木匠，他們在砌牆時中槍。

屋崙警局助理警長艾利森（Darren Allison）表示，有6人中彈送醫，兩人有生命危險。（記者劉先進／攝影）

艾利森說，警方正在搜尋一名槍手，但可能還有其他人參與這次槍擊事件。家長威爾森(Chanwe Wilson)是幼兒園的教師，出事後緊急趕到現場，得知女兒博納德（Charae Pollard）平安，特別開心。

費爾德曼說，槍擊事件發生在學校放學前幾分鐘，如正好趕上放學，當時走廊和室外會有很多學生。「再晚5分鐘，將是一場悲劇。」學校有保安人員腿部中彈。管理人員休斯（Ryan Hughes）曾按壓一名中彈者的傷口，阻止出血。

灣區技術學校的高中教師本傑明（Matthew Benjamin）說，他在走廊上走著，聽到類似槍聲的響聲，一聲接著一聲，從拐角處傳來。他本能的轉身，跳回教室，告訴大家趴下。當時孩子們有點失控，他頂住了門，大喊「趴下」，並將教室窗戶也鎖上，大家蜷縮在一起約一個小時。危機解除後才疏散。

屋崙學區發言人佐佐木（John Sasaki）說，屋崙多年來一直有暴力和槍擊事件，今年，暴力似乎更加普遍。這是施加在每個人頭上的問題。

屋崙今年暴力犯罪失控。截止周日，今年全市已有93起殺人案，而2021年同期為92起，2020年為69起。警方表示，將增加警員和交通執法，遏止槍枝暴力。

屋崙市長薛麗比在推特上表示，「學校發生的槍枝暴力事件，震驚了我們的靈魂，我們的學校本是孩子的避難所。調查人員報告說，所有六名受害者都是成年人，現在正在醫院接受治療。學校現在都已核實清楚，所有孩子都與家人團聚。在我們的國家，對槍枝的無限制使用，是不可原諒的。」