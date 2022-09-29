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加州教育廳長：金融課對中學生非常重要

記者王子涵／舊金山報導
加州教育廳長瑟蒙德表示，加州目前僅有四分之一的學生接觸到金融課程。（推特截圖）
加州教育廳長瑟蒙德表示，加州目前僅有四分之一的學生接觸到金融課程。（推特截圖）

加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）27日舉辦線上會議，探討金融課程對於學生的好處，並邀請到聖地牙哥聖馬可斯（San Marcos）市高中教師拉齊（Tara Razi），以及「下一代金融教育組織」（NGPF）創始人羅塞塔（Tim Ranzetta）進行講解。

瑟蒙德表示，全美至少15個州已經將金融課程作為高中生畢業的條件之一，而加州目前僅有四分之一的學生接觸到金融課程。學生對於如何管理自己的資產、合法避稅、做出正確的財務抉擇是十分感興趣的。目前，教育廳已獲得36.4億元撥款支持該項目，並將在10月發布學區具體撥款計畫，超過1000名教師將得到職業培訓，教授金融課程。

教師拉齊的個人經歷說明了金融知識對於學生發展的重要性。拉齊於2007年從高中畢業，遇上經濟大蕭條時期，生活的困難讓她提前了解到父母養育她的辛苦。所以自14歲之後，她就開始經濟獨立。她在28歲之前，還清了學生貸款，並親自組裝自己的房子。相較於同齡人，她感到十分感激。

「我以470元買下這個房子，親自組裝，而不是當擁有80萬的存款後，再行動。」拉齊說，「我很感激在高中時期接觸到金融課程。」

拉齊表示，許多學生不具備管理個人資產的工具。「儘管我盡量讓課程變得有趣，吸引學生學習，但是我也會告訴他們，課程並不會簡單。」

羅塞塔介紹道，「下一代金融教育組織」的目標，是在2030年前讓所有加州高中生接觸至少一節金融課程。其編寫的金融教材已經被全美超過7萬名教師使用，其中加州有4千名，教材將免費提供給教育者。

超過1000名加州老師將通過撥款，得到每20小時500元的獎勵，學區也將對個人金融專家提供3年的財政支持。

拉齊的一名學生家長表示，他的孩子在課後，申請了股票賬號，申請了信用卡，並開始節省自己的開支，詢問有關房地產的知識，規劃自己的未來。他十分欣喜和感激這樣的變化。

加州 教育 學區

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