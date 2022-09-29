金山首次公布藥物過量防制計畫 盼能減少死亡事件

舊金山藥物過量致死問題嚴重，衛生局28日提出第一個防制計畫。（美聯社）

在不斷受到政治壓力的情況下，舊金山 終於公布首項藥物過量預防計畫，來減少藥物過量死亡事件。在過去不到三年的時間裡，舊金山已有約1700人死於藥物過量。

2025年前 減15%藥物過量

舊金山衛生局28日公布這項計畫，呼籲在2025年之前將藥物過量事件減少15%、將藥物過量死亡事件族裔比例的差距縮小30%，並將接受毒癮治療的人數提高30%。

為了達成這些目標，舊金山將為吸毒者設立健康中心（wellness hub）、擴大治療的普及性，並成立新辦公室負責協調市府街頭毒品 危機處理工作。

市長布里德（London Breed）發表聲明說：「我們必須扭轉藥物過量死亡和芬太尼氾濫導致人們高度成癮的危機。這項策略預防計畫具有我們為了拯救生命、為受到毒品影響的社區做出正面改變所需要的元素。在我們與加州 和聯邦政府合作解決這個影響整個國家的問題之際，這項計畫提供的工具將有助我們突破困境。」

衛生局的報告指出，舊金山非裔的鴉片類藥物過量死亡率是全市平均的五倍。雖然這項計畫側重藥物治療和預防用藥過量，但官員們表示，他們希望這項計畫也能減少公眾使用藥物。

市議會29日舉行聽證會

舊金山市議會29日將針對這項預防計畫舉行聽證會。這項聽證會是在衛生局宣布將在年底前關閉田德隆區健康中心後，由市議員潘正義（Dean Preston）呼籲舉行的。

田德隆區健康中心是布里德為了因應田德隆區嚴重的藥物過量致死問題所採取的措施之一，這個耗資數百萬元的中心在今年1月開放，但引起爭議。批評者抨擊市府允許人們在田德隆中心戶外使用毒品，支持者則表示，這個舉措已挽救了215人的生命。

在決定關閉田德隆區健康中心後，潘正義要求市長辦公室和衛生局制定一項藥物過量防制替代方案，以服務每天到田德隆區健康中心報到的人們。潘正義表示，他一直與衛生部門討論這項計畫。他說：「我很高興他們推出了一項全面的計畫。對我來說，只有找出問題並制定計畫，才能解決問題。」

計畫包括替代方案4策略

這項計畫包括四項策略，即擴大民眾獲得治療的機會、加強對高風險人群的支援、加強市府部門之間的協調工作、追蹤藥物過量和藥物使用數據，目的在讓人們更容易獲得藥物輔助治療，以解決急診室、收容所和街頭的藥物濫用問題。

衛生局行為醫療服務主管庫尼斯（Hillary Kunins）表示，官員們希望在今年底之前設立第一個健康中心，並在明年設立兩個無需預約的藥物使用監督站，他們正在考慮地點。

此外，舊金山還希望在2023年設立70個新藥物治療床位，以及一個新藥物過量預防辦公室。計畫還希望在每個支持性住房單位放置逆轉藥物納洛酮（naloxone）。