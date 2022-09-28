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預算高 紐森否決幼稚園強制入學

編譯組／沙加緬度27日電
幼兒園強制教育的需求仍是爭議話題之一。（unsplash截圖）
幼兒園強制教育的需求仍是爭議話題之一。（unsplash截圖）

加州州長日前否決將幼稚園教育（kindergarten）歸屬為強制性教育的提案，州長紐森（Gavin Newsom）表示，提案意圖很好，但預算太高。

這項遭拒的第70號法案由州參議員蘇珊·盧比奧（Susan Rubio）撰寫，法案要求從2024-25學年升一年級的兒童開始，須完成一年的幼稚園教育。該法受到許多學區和教育團體支持。推出這項法案的理由，是因為新冠疫情（COVID-19 ）大流行期間，很多父母選擇讓子女退出幼稚園，以避免遠程學習帶來的困境，但也讓兒童學術發展受挫。

州長紐森上任以來極注重早期教育，但提案仍被其否決；紐森表示，儘管強制幼稚園教育的用意值得稱讚，但預算將高達2.68億元，在現階段加州編列預算時，並未將其納入考量。

他並補充說明，加州在本財年度的前幾個月面臨低於預期的收入，因此在支出方面保持紀律更為重要。州政府須優先考慮現有的義務和優先事項，包括教育、醫療保健、公共安全和安全網等計畫。

不過，紐森仍因一項數十億元的計畫，受到早期教育倡導者普遍讚好，該計畫包含加強學前班和過渡幼稚園的入學率。紐森一再重申早期教育的重要性，並表示將確保所有兒童在開始學業生涯前，能準備好與同齡人具備相同的學習能力；這是他們能力範圍以內，最能對抗社會不平等現象，也是最具影響力的事情之一。

支持提案的Early Edge California 執行董事長洛薩諾 (Patricia Lozano) 表示，許多家長在疫情期間不得不面對一些生活挑戰，間接讓許多兒童不得不中斷幼稚園教育，尤其是低收入及雙語社區的兒童，受到的影響層面更為廣闊；因此非常希望能藉此縮小教育差距，幼稚園強制教育在此事扮演著非常關鍵的一角。 

加州像大多數州一樣，並不強制要求凡達幼稚園年齡的學童必須入學。在加州，五歲的兒童就有資格上幼稚園，但法律不強制要求他們在六歲之前上學。

教育 加州 紐森

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