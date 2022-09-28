金山無人車測試 拋錨街頭阻塞交通 Cruise道歉

街道被堵後，其他受困車輛的司機跳上無人駕駛車試圖開動。（記者李怡／攝影）

舊金山 市民近年會發現很多裝著攝像頭的車輛在街道上行駛，車上沒有駕駛，這些車是測試階段的無人駕駛車。加州 公共事業委員會（California Public Utilities Commission）27日的一份聲明稱，上周在舊金山發生了多起無人駕駛巡航車輛拋錨，嚴重阻塞公共交通的事件。

早些時候，在街道上行駛的無人駕駛車輛是在數據蒐集階段，車上仍會配有一位司機。但近來無人駕駛車輛在街道上進入實際試行階段，車內不再有司機，才會發生車輛拋錨阻塞交通事件。

加州公共事業委員會發言人稱，正與自動駕駛汽車 公司取得聯繫，以了解它們拋錨的頻率、位置以及發生的原因，如違反許可條件，有權暫停或撤銷其經營權限。

9月26日晚， 至少三輛無人駕駛Cruise汽車，在舊金山造成交通壅堵，兩輛車在布諾山，沙加緬度街交口附近停了下來，打著雙閃，阻塞了整條街的交通，一輛Muni巴士也無法運行。

被堵住的車輛司機下車後才發現，車內沒有司機並播放著音樂，還有人試圖進入車內將車移走。

同日晚間約10點左右，另一輛Cruise車在Geary大道和富蘭克林街交口造成類似壅堵，自動駕駛汽車駛入公交專用道，在距Muni公交車僅幾英寸的地方停下來，迫使司機改變路線並繞行。

無人駕駛汽車Cruise公司的發言人Drew Pusateri表示，這些汽車因為技術問題而停了下來，車輛技術人員在拋錨20分鐘內到達，並人工駕駛回公司。停止行駛原因可能是由於輪胎漏氣、路況或技術與機械問題造成的，公司將盡量減少這種情況發生，並向所有受影響的人道歉。所幸，事故中並沒有發生碰撞或人員受傷。

去年7月，Cruise的近20輛無人駕駛汽車在Gough和Fulton街的拐角處阻塞交通兩個小時；據報導，5月時這些汽車還阻礙執行任務的消防車導致延遲、財產損失和人身傷害。