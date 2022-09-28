紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

加州州長紐森27日一口氣簽署了十多項新墮胎法。（美聯社）

「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被美國最高法院推翻後，各州紛紛積極制定自己的墮胎 法律。加州 州長紐森 （Gavin Newsom）27日一口氣簽署了十多項新墮胎法，包括一些刻意與其他州法律相衝突的法案。

絕大多數的墮胎行為目前在美國13個州都是非法的；其中德州、奧克拉荷馬州和愛達華州更允許民眾控告提供墮胎服務者和協助墮胎者。

與此同時，民主黨主導的州，例如加州、紐約州和康乃狄克州，已通過或正在制定讓墮胎變得更容易的法律。加州已設立一個由州政府資助的網站，宣傳其墮胎服務，部分目的在讓住在其他州的女性獲得墮胎訊息。

為阻止外州對加州墮胎服務提供者和志願者提出告訴或懲罰，紐森27日簽署多項相關法案，包括拒絕接受來自外州的傳票，授權加州保險委員會懲罰向外州實體透露墮胎訊息的健康保險公司、禁止警局和企業配合外州調查加州合法的墮胎行為、保護加州受刑人免受外州反墮胎法的影響等。

戴維斯加大法學院教授齊格勒（Mary Ziegler）說：「如果有一州試圖將其法律套用在加州居民身上，加州官員稱他們不能這麼做。在這種情況下，將產生一個『誰是誰非』的灰色地帶。」

加州，科羅拉多州、北卡羅萊納州、明尼蘇達州、新墨西哥州、內華達州、華盛頓州、羅德島州和緬因州的民主黨州長，都已簽署保護墮胎服務提供者和志願者的行政命令，除此之外，康乃狄克州更早在今年5月，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」之前，就率先通過保護墮胎服務提供者的法律。

紐森今年稍早已簽署一項墮胎法，禁止執行外州法院對在加州合法提供墮胎服務的醫師和志願者的判決，反墮胎人士引用美國憲法：要求各州必須對其他州的法律給予「充分信任與尊重」（full faith and credit）的條款，指紐森簽署的這項法律為非法；但加州民主黨人士表示，這項法律是合法的，因為聯邦法院已經指出這項條款的例外情況，包括一個州的法律違反另一州的公共政策時。

公共民意調查顯示，包括共和黨人在內的大部分加州選民都支持墮胎保護法，因此，反對者要阻止這些法案成為法律十分困難。

紐森27日簽署的大部分墮胎法，都是受到加州墮胎未來委員會（California Future of Abortion Council）的啟發；包括允許部分執業護士可在未經醫師同意下進行墮胎服務、成立墮胎課程獎學金、禁止官員起訴流產婦女、為擁有私人保險的男性提供更便宜的輸精管結紮手術等。這個委員會是由46名公職人員和多個墮胎維權團體組成的，他們自去年起就開始計畫，萬一美國最高法院推翻「羅訴韋德案」的話該怎麼辦。