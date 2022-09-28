金山首個教職工可負擔房動工 預計2024年秋季完工入住

市布里德與多位民選官員和社區代表出席動土儀式。（記者李怡／攝影）

舊金山 市歷史上首個專為教師職工建造的可負擔性住房項目，27日舉行動土儀式，多位民選官員出席儀式；項目預計2024年秋季完工並入住，將惠及135個教師家庭。

這項專為教職工建造的可負擔性住房項目，占地1.3畝，已於8月24日開工。舊金山市長布里德、第四區市議員馬兆明、舊金山聯合學區 學監Matt Wayne、教育 委員徐安及多位民選官員和社區代表，出席周二的動土儀式。新的社區於日落區第43大道1360號，命名為Shirley Chisholm Village，以首位曾擔任教師並當選黑人女性國會議員的名字命名。

舊金山市長布里德表示，對於教育工作者來說，舊金山的生活和居住費用非常昂貴，這個項目就是政府解決這一問題的辦法之一。該項目為舊金山聯合學區的員工提供住房，兌現市府要更好地支持教育工作者及其家庭的承諾。今天的動土是一個值得慶祝的里程碑，這也是在城市內建造更多可負擔性住房的開始。

市長布里德表示，對於教育工作者來說，舊金山的生活和居住費用是非常昂貴的，這個項目是解決這一問題的辦法之一。（記者李怡／攝影）

第四區市議員馬兆明表示，這一開創性的項目選在日落區，作為本區市議員他感到無比自豪。Shirley Chisholm Village完全是為支持教職工而建造，很高興能成為支持該項目的一分子，希望未來繼續支持基礎勞工和教職工的生活與工作。

據了解，在過去20年裡，舊金山市民選官員一直推動為教育人員建造住屋，但遭社區反對，漫長審批流程和高昂建設成本也是阻礙。在此期間，房價和租金持續飆升，致使學區面臨教師短缺和生活成本問題加劇的困境。

此次項目耗資1億500萬元，預計建造135套住屋單位。舊金山是全國最昂貴的房市之一，希望此項目的可負擔住屋能夠有助留住教師，並幫助招聘更多人來。

負責項目的建商MidPen Housing稱，建築工程預計於2024年秋季完成。申請資格條件是教職工家庭，年收入為舊金山地區中位數收入的40%至120%之間，即四口之家的收入約在3萬8800元至16萬6250元之間，都有資格申請。

建造資金來源於住屋及社區發展辦公室、學區、矽谷銀行、全國股權基金公司和聯邦稅收抵免。已故前市長李孟賢曾在2017年承諾為該項目提供4400萬元的市府資金。選民在2019年通過的E提案給予進一步的資助，從而使項目得以順利進展。

雖然該項目現今受到外日落區居民的歡迎，但在20年前並非如此。 2000年代初在外日落區，主要讓教育人員居住的住屋概念，最初遭到居民反對。

為教職員興建住屋在灣區也有幾個先例；如德利市的教育人員於今年5月搬入建在校區土地上的全新公寓大樓，共有122套居住單位。屋崙市和校區官員也於2020年啟動一個小型試點計畫，為新教師提供住屋支持。

舊金山市聯合教育者協會（UESF）主席庫瑞爾（Cassondra Curiel）表示，該開發項目的動工無疑有助緩解教師短缺危機，協會希望看到學區和市政府官員未來在市內興建更多教師住房項目。