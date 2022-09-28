史丹福大學學者米拉尼籲：國際社會力挺伊朗反頭巾運動

史丹福研究伊朗的學者米拉尼。（圖片取自學校官網）

伊朗 各地近日爆發了抗議遊行 活動，抗議一名22歲女孩艾米尼（Mahsa Amini）的死亡。艾米尼生前因未正確佩戴頭巾被捕後，在警方拘留期間死亡。

史丹福大學一名研究伊朗的學者米拉尼（Abbas Milani）表示，抗議者對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其所代表的政權的大膽反抗，是伊朗人民為民主、主權和獨立而進行的長期鬥爭的一部分。

米拉尼認為，艾米尼的悲慘遭遇點燃了伊朗人民對國家現有性別隔離，以及無能、腐敗和專制政權的怒火。伊朗男性也加入了這場史詩級別的平等鬥爭。一系列抗議活動蔓延到伊朗各城鎮和鄉村的原因，在於人們對世界運行模式的更多了解，以及對未來感到絕望的年輕人的推動。人們想要民主，婦女堅持平等，絕大多數人想要一個與世界和平相處的正常政府，而不是一個專制、厭女、向普亭和中國低頭哈腰的政權。

事實上，近150年來，伊朗婦女一直在為自由和平等而奮鬥。1848年在美國發起婦女權利運動大會的前幾年，伊朗的一名婦女撕開她的面紗，向困惑的聽眾發表了一篇博學的佈道。從那以後，伊朗的男女一直為民主、主權和獨立而戰。

米拉尼表示，當前因艾米尼死亡事件引發的抗議活動是伊朗婦女和男子為建立一個世俗、民主的伊朗而不斷鬥爭的最新表現。

年長的文職男性統治者藉助「道德警察」迫使女性戴頭巾，創造出這種野蠻法律。他們認為任何女性身體部分的暴露都會點燃男性的激情，因此最好將女性隱藏起來。更令人悲傷的是，伊朗對婦女的壓迫並不僅限於此。

伊斯蘭政權在憲法中禁止女性擔任該國任何高級職位。基於其對伊斯蘭教法的迭代，它認為女性的生命實際上相當於男性生命的一半。男人有一夫多妻的權利。女性只能在極少數情況下提出離婚。離婚後，婦女幾乎得不到任何共同財產，而且婦女幾乎從未獲得過子女的監護權。與她們的兄弟相比，女孩得到的遺產份額只有一半。未經父親、丈夫或祖父或叔叔的書面批准，婦女不能獲得護照。未經男性監護人批准，女性無法進行任何手術 。女性不被允許學習許多科學規則。

30年來，哈米尼和他對文職專制的教條式辯護以及他對俄羅斯的親近使人們相信，徹底變革是伊朗唯一的選擇。

米拉尼呼籲國際社會向伊朗婦女提供支持。他表示，伊朗婦女的反抗、男女之間的團結、各行各業青年的不懈參與，以及反對神權政治和反對哈米尼的日益挑釁的口號，為一系列抗議活動賦予了重要里程碑式意義。婦女們正在焚燒她們的頭巾，這是她們堅定想要獲得自由的象徵性姿態。現在伊朗婦女組織了一場全國性的「我也是」（#metoo）運動。她們需要並且應該得到我們的支持。