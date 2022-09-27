競選聯合市議員 王耀明稱遭打壓 私人草坪競選標牌被城市雇員移除

一名城市雇員正在移除王耀明的競選標牌。（王耀明提供的監控視頻截圖）

東灣聯合市（Union City）第三選區華裔 市議員候選人王耀明（Jeff Wang），26日告訴本報記者，他的市議員競選活動屢遭打壓，有人指使城市雇員移除他放置在支持者私人草坪上的競選標牌。

根據兩段由居民住宅監控攝像頭21日下午4點拍攝下的影像，王耀明放置在一位支持者的私人土地上的兩塊草坪競選標牌，被一名駕駛城市工程車的工作人員移除。

王耀明委屈地表示，他放置在私人草坪上的競選標牌起先只是一個或兩個地消失，後來失蹤的牌子越來越多。王耀明上周四向城市求助，但是城市管理員否認城市參與了這件事，直到兩段監控視頻清楚地拍攝到一名城市雇員不合規地取走他的競選標牌。

該市城市管理員馬洛伊（Joan Malloy）承認，這兩塊標牌是能夠合法地被放置在原先的位置的，她承諾將與城市雇員聯繫了解情況，以減少此類事件的發生。但是對於城市將如何為王耀明損失的曝光量做出彌補的問題，馬洛伊表示無法做出決定。

另一候選人 遭遇類似

據了解，競選標牌被城市移除的聯合市市議員競選人並不只有王耀明一人。一名印度裔的第四區市議員候選人巴傑瓦（Vipan Bajwa）也有一樣的遭遇。

巴傑瓦26日告訴記者，兩周前，有城市雇員將他置於私人草坪上的20多個競選標牌移走。距離聯合市一家加油站約四分之一英里的一個家庭監控攝像機，拍到一名城市工作人員從他們的私人財產中偷走巴傑瓦競選標誌。

巴傑瓦早在四年前便參與過競選，當時他放置在支持者私人草坪上的至少53個標牌被城市移除，甚至郵寄選票也被丟棄，最終在那場競選他以314票落敗了。城市負責人對此表示不知情，並猜測說，可能是城市雇員無法辨別私人土地和公共土地才造成的誤會。但巴傑瓦並不相信這個說法，他認為自己放置標牌的那些位置很明顯都是私人領地。

選擇性移除 令人費解

巴傑瓦曾經十分相信，城市不會從私人庭院裡「偷走」競選標牌，監控記錄下的這些畫面令他深受打擊。巴傑瓦非常肯定他放置的標牌的位置合法合規，他不理解城市雇員的這種做法，前正在寫信質問城市管理員馬洛伊。 聯合市市議員競選人巴傑瓦。（記者陳爍嘉／攝影）

巴傑瓦在寫給城市管理員馬洛伊的郵件上質問道，「為什麼距離我和王耀明競選標牌約100英尺外的Lee Guio的標牌沒有被一併移除？」「為什麼在同一個加油站裡，城市雇員字移除了我的競選標牌，卻沒有移除Jamal Khans的競選標牌？」「市長是否有權打電話給非營利組織，求證和詢問我和王耀明的身分？」截止完稿時，馬洛伊尚未回覆這封郵件。

王耀明說，「城市雇員挑在沒有人的時候去拿（競選標牌），而且拿走（牌子）的時候還左右看看，這分明就是在搞破壞。城市雇員不會無聊到去做額外的工作，他肯定是受到了別人的指使」。

巴傑瓦在寫給城市管理員的郵件中表示，「放置院子前的競選標牌（對競選）很有幫助，這就是為什麼每個政客都使用它們的原因，我因此（標牌被移除）失去了對居民的兩周多的曝光量。這種嚴重非法的行為對我們的競選活動和選舉產生了切實的影響。」

聯合市競選活動中，只有兩位亞裔 候選人遭遇到標牌被移除的尷尬情況。王耀明認為，這可能與種族歧視有關，但巴傑瓦相信這只是巧合，並非針對亞裔。巴傑瓦告訴本報記者，「這應該不是種族歧視的問題，我們倆只是與他人有不同的政見。可能只是我和王耀明說話都比較直，我們不認可很多城市的工作，所以才會遇到這種情況。」

治安不靖 參選受阻撓

王耀明說，他過去的工作主要是針對教育領域的，較少參與市政相關的活動，不至於與人結仇。但是他認為，聯合市的犯罪率太高，城市對這個問題的關心程度並不夠。在9月18日凌晨就發生了一起槍擊案件，子彈射進了三位華人的家。

王耀明表示，他是聯合市的第一個，也是唯一一個民選的華裔學區委員。許多人在阻撓他的市議員選舉，甚至還有他的支持者迫於壓力，私下告訴王耀明說，「我支持你，我會選你，但我不能公開說出來」，因為他們擔心自己未來參與選舉時也會遭一些人敵視。

據了解，聯合市市長維納奇（Carol Dutra-Vernaci）曾群發郵件，在郵件中寫道：「我們有候選人說他們參與了食品運輸和分發工作，我讚賞他們，但這不是他們成為市議員的資格和條件。」此話疑似暗指，王耀明參與過的慈善活動。

管理員承諾 防事件再發生

馬洛伊表示，除非競選標牌放置的位置存在安全隱患，一般情況下城市是不會去移除這些標牌的。她不希望巴傑瓦和王耀明因為城市雇員們的失誤而起訴城市，也不會制止他們這麼做。她承諾將會盡非常大的努力，防止此類事件的再次發生。

王耀明認為，城市的行為侵犯了私人領地和言論自由，人民需要乾淨的選舉。他希望城市能在市議會和媒體上正式向他們道歉，並保證以後不會再無故移除他們的競選標牌。 聯合市市議員候選人王耀明（左）向馬洛伊展示監控畫面。（記者陳爍嘉／攝影）

馬洛伊無法保證聯合市的競選標牌不會再被城市雇員移除，但她表示，她可以要求雇員做好工作記錄，這樣大家就能清楚地追查到某個競選標牌被移除的原因。