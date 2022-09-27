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阿縣47警員心理評估不合格 被解除逮捕權、收回配槍

編譯組／灣區26日電
內部審查發現，阿拉米達縣警局有47名警員未能通過心理評估測試，這些警員目前被暫時被收回逮捕權和配槍。（取自臉書）
內部審查發現，阿拉米達縣警局有47名警員未能通過心理評估測試，這些警員目前被暫時被收回逮捕權和配槍。（取自臉書）

一項對阿拉米達縣警局警員心理評估結果進行的內部審查發現，有47名警員並未通過心理評估測試，他們的逮捕權和配槍已被收回。官員26日表示，這些人一開始就不應該被雇用。

阿拉米達縣警局發言人凱利（Ray Kelly）表示，在24歲的前縣警威廉斯（Devin Williams Jr.）本月初涉嫌槍殺都布林（Dublin）一對越裔夫婦後，警局對警員的心理評估結果進行了內部審查。

阿拉米達縣警長艾亨（Greg Ahern）在一封信中表示，這些警員在2016年到2022年的心理評估中獲得的評分為「D：不適任」。根據加州法律，獲得這個分數的人不應擔任執法工作。

外界現在質疑阿拉米達縣警局的舉措為何會與法律和其他單位脫節，同時，在採取進一步行動之前，警局該如何處理這47名沒有資格履行職責的全職警員。

最先報導警局心理評估結果的灣區電視台KTVU稱，凱利在7日的記者會上表示，威廉斯通過了所有心理評估。然而，凱利26日卻對舊金山紀事報（Chronicle）表示，這個說法是基於警局當時掌握的訊息做出的。

凱利說：「因為他被控謀殺兩人，所以我們調出他的個人檔案，查看他和其他警員的心理背景。」

凱利指出，阿拉米達縣警局雇有1000多名警員，他們的職責包括巡邏縣轄區、派駐監獄、法院和法醫局、簽約服務都布林、屋崙國際機場和屋崙體育場等。

艾亨23日在他寄出的一封信中表示，阿拉米達縣警局是根據幾年前「加州警員標準與培訓委員會」（California Commission on Police Officer Standards and Training）提供寫有「他們可以雇用獲得D分的候選人」的資料雇用這些警員的。艾亨稱，警局官員到最近才知道，他們雇用了不應該雇用的人。

凱利表示，除了這次職務被降級的47人之外，部分警員可能也在2016年之前進行的心理評估中獲得D分，但他們被允許保留逮捕權和配槍，因為在2016年之前，D分代表通過測試。

凱利表示，不適任的47人當中，有37人是在2019年到2022年之間雇用的，另外10人是在2016年到2019年之間雇用的，但沒有人獲得F的評分。

艾亨表示，為了盡快解決此事，他們計畫為這47名警員安排第二次心理評估，以便讓合格者恢復全職狀態。

加州 威廉 屋崙

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