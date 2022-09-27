舊金山期中選舉 B提案擬修市憲章節省納稅錢

選民在位於舊金山市政府內的選務處填寫選票。 （記者李怡／攝影）

多位舊金山 民眾透露，他們已經收到2022年11月8日期中選舉的選舉手冊和選票。金山的選票中，包括七項全州性公投 案（Proposition），這些提案涉及生育自由、賭博、公校藝術教育、高收入開徵環保稅、禁售某些調味菸草產品等，關係到民眾生活、社區治安、教育醫療、環保健康等。舊金山選務處呼籲選民，應仔細閱讀和認真思考，投下莊肅的一票。

舊金山選舉的公投案一般有兩種，一種是市議會或市長有權將市府憲章修正案、發行債券案和修法提案等列入選票，另一種是任何市內選民都可以通過正當的議案程序（Initiative process）提出倡議（Initiative）或公投案（Referendum），如要求罷免某民選官員，只要收集到足夠簽名就可列入選票要求進行選舉。

一項全州性或全市範圍的公投議案，根據情況或要求得到半數以上的選票支持，或三分之二的支持才能通過。一般地方的公投案，例如課徵新稅或加稅等，需要得到55%或三分之二多數的選民投票 通過。

此次投票中，舊金山地方選舉的B提案頗受關注。B提案要求修改市府憲章，取消衛生與街道局（Department Sanitation and Streets），將其職責重新轉入市工務局（Department of Public Works），取消對衛生與街道委員、工務委員會及工務局長的特殊資格要求。

2020年，舊金山市選民通過了一項投案，拆分市工務局，創建衛生與街道局，承諾將清潔舊金山市街道。還設立了工務委員會和衛生與街道委員會，分別負責監督。然而，市府官員發現，此提案頭兩年將耗資600萬元，之後每年至少耗資1000萬元。而這筆錢並不會用於額外的街道清潔服務，相反，它被用於設立新的官僚機構的成本，造成了不必要的官僚主義浪費。

B提案因此而生。提案稱，取消衛生與街道局後，將每年為納稅人節省數百萬元，騰出資金用於僱用更多的街道清潔工，擴大行動清潔街道。此外，B提案支持選民要求的問責制依然存在。工務委員會將主要通過審批合同、面試和推薦部門主任候選人，以及其他一般監督問責工作，確保透明度，防止腐敗和不當行為。

朱嘉文表示，此提案關係到拯救這座城市和為納稅人每年省下數百萬元，這些錢可以用於讓街道更加乾淨整潔，支持老年人確保我們的支持性住房等等。有很多需要用錢的地方，不是浪費在官僚主義上。

第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）與市行政官朱嘉文（Carmen Chu）及華埠商界領袖，曾一起宣傳舊金山市B提案，呼籲選對B提案投贊成票。