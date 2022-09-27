酸跨性別候選人「非人」 不當評論惹議 佩斯金道歉

對第六選區市議員候選人馬宏尼做出不當言論，市議員佩斯金已做出道歉。（本報檔案照）

因為暗示一名參選舊金山 市議員選舉的跨性別 候選人「非真實」、「非人」、「是政治攀附者」，舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）對多元性別群體（LGBTQ）致歉。

佩斯金道歉時表示，他無意用「不當評論」來傷害第六選區的跨性別市議員候選人馬宏尼（Honey Mahogany）。

代表第三選區的佩斯金最近公開支持馬宏尼的競選對手、第六選區的市議員麥德誠（Matt Dorsey）。5月由市長布里德（London Breed）任命為第六選區市議員的麥德誠是一名同性戀者。

佩斯金上周對舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）說，他不知道馬宏尼代表或相信什麼。佩斯金說：「我感興趣且認為值得支持的人，是那些真實的人，而不是讓人有政治攀附者刻板印象的人。」

佩斯金的言論在網路上引起強烈批評，包括米慎住房發展公司（Mission Housing Development Corporation）執行董事摩斯（Sam Moss）；摩斯上傳佩斯金的言論截圖，稱這些言論「讓人非常反感」。

遭到抨擊後，佩斯金25日在推特 上表示，他想向跨性別人士和廣大的多元性別群體「真誠的道歉」，因為他為了支持「老朋友」麥德誠做出的不當言論對他們造成了傷害。

佩斯推文說：「儘管非我本意，但我可以看出這些話造成的傷害。任何認識我的人都知道，我一直是跨性別者、跨性別社區和廣大多元性別群體的盟友，我永遠都會是他們的盟友。我承認我的措辭不當，我已經和包括馬宏尼在內的社區人士取得聯絡，澄清我的意圖，避免造成更多的傷害。」

馬宏尼告訴舊金山紀事報（Chronicle），佩斯金周末留言給她，對他的言論造成的傷害向她致歉。

馬宏尼說：「老實說，我沒有很在意。我一直專注進行我的競選活動，接觸選民，和選民談話。我很感謝他打電話給我，但這並不是我個人在意的事。」

馬宏尼表示，她其實「臉皮很厚」，沒有被佩斯金的言論困擾。她說：「我來自變裝界，參加過『魯保羅變裝皇后秀』（RuPaul’s Drag Race），那些陰險的皇后們說的話，要比佩斯金說的惡劣得多。」

佩斯金支持麥德誠讓一些政治觀察家感到意外，因為佩斯金是市議會中傾向進步派的議員，而麥德誠屬於溫和派。