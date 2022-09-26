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勇士隊媒體日／湯普森手指比4搞怪 「愛死總冠軍獎杯台」

記者劉先進／舊金山報導
湯普森非常享受總冠軍獎杯合影。（記者劉先進／攝影）
湯普森非常享受總冠軍獎杯合影。（記者劉先進／攝影）

衛冕冠軍金州勇士媒體日活動25日舉行。拍攝媒體定妝照的環節中，湯普森在和總冠軍獎杯合影後戀戀不捨，兩次要求返回繼續拍攝，大叫「我愛死總冠軍賽獎杯台了。」最終如願以償，返回再拍，兩次做出奪得四冠的動作。

媒體日活動中，球員拍攝定妝照是常規動作，湯普森卻玩出了新花樣。隨隊奪冠四次，湯普森對四個總冠軍獎杯組成的合影台流連忘返。首次拍攝時，他就擺出各種花式動作，時而手摸獎杯，時而蹲下身，用手指擺出四個的數字。接著湯普森到旁邊的一張白紙前擺動作拍照，他快速擺出運球、投籃等姿勢，嘴中嘮叨著，「好愛這個總冠軍獎杯台，能不能再回去？」

攝影師表示，還要等一會。好不容易拍攝完，湯普森跑回去獎杯台，繼續做出搞怪動作。坐在地上，兩隻手各擺出兩個的數字，還仰天長笑，逗得在場記者樂開懷。

湯普森表示，目前還沒有和柯瑞、格林等人討論奪得第五冠的可能性，但他一直在想這個問題。「魔術強森（Magic Johnson）、鄧肯（Tim Duncan）、科比（Kobe Bryant）有五個冠軍，還有誰有五冠？賈霸 （Kareem Abdul-Jabbar）、皮蓬（Scottie Pippen），最偉大的球員喬丹（Michael Jordan）入帳六個冠軍。有史以來最偉大的球員都在這個冠軍區。想到我們有這樣的機會，真是匪夷所思。我們將抓住機會，只是能感覺到，勇士可以奪得第五冠。」

湯普森表示，格林在球隊是敢於出聲的領袖。他在訓練中對新秀很強硬，對老將也是如此，就像額外的教練組成員，一個不錯的老師，善於給與球員嚴厲的愛。「無論在球場上發生什麼事，我們都不會放在心上。我們都知道這來自於一個偉大目標，非常想贏球。如果你沒被格林吼叫，你可能就不能為勇士隊打球。這就像現在的規矩。」

湯普森表示，隨著年齡的增長，休賽期必須關注細節。不再只是關於籃球。比如，節食、力量訓練、拉伸等都很重要。除此之外，每天或每隔一天在健身房打球也很重要。

湯普森說，休賽期他很努力，但沒有打很多五對五的比賽，「因為上次我在休賽期這樣做，結果很糟糕，跟腱撕裂了。我可能對這樣做有點猶豫。但我讓自己保持良好的狀態，將在10月18日開賽前做好準備。我仍然像以前一樣渴望，仍然記得之前兩年（因為受傷）不得不在場邊做壁上觀。我渴望打滿一個賽季，再次向人們展示我的能力。」

湯普森非常享受總冠軍獎杯合影。（記者劉先進／攝影）
湯普森非常享受總冠軍獎杯合影。（記者劉先進／攝影）

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