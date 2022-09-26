加州仍有機構強制打疫苗 惹議

加州強制接種疫苗合理性引發爭議。(美聯社)

拜登總統宣布新冠疫情已經過去了。可是在吉爾洛初中(Gilroy Middle School)任教35年的教師皮洛佐理(Monica Pirozzoli)卻因沒有接種疫苗 ，差點丟了她在學校的工作。皮洛佐理過去曾感染過新冠。

加州 已解除對公立學校教師接種疫苗或接受檢測的規定，然而加州各級政府機構、大學、私人行號、學校仍強制員工接種疫苗，吉爾洛學區 就是其中之一。

吉爾洛初中一名六年級生的家長馬里諾(shawna Marino)說，目前階段仍要求強制接種疫苗，這一點道理也沒有。馬里諾參與捍衛教師皮洛佐理工作權的陣營，同時要求吉爾洛學區重新考慮強制接種疫苗規定。目前學區已同意皮洛佐理可以回校工作，不過將接受校方譴責。此外，吉爾洛學區計畫於10月6日開會討論有關強制學校員工接種疫苗規定。

舊金山加大醫學系主任瓦切特醫師(Dr. Bob Wachter)表示，強制接種疫苗是一個非常複雜的問題，因為整個疫情去年一年變化極大。

瓦切特表示，醫治新冠進展不大，可是疫苗保護力強大。目前情況下，感染新冠死亡民眾人數仍繼續增加，因此要求強制接種疫苗的立場仍相當有說服力。

然而過去一年期間，醫學界雖然認為疫苗可以保護新冠患者住院或死亡，仍無法妥善保護民眾免於感染新冠病毒。目前情況下，大部分新冠患者症狀輕微，民眾可戴口罩避免感染，醫院也有一些減緩病情的醫療方法。

瓦切特表示，醫院或養老院員工，由於必須照顧抵抗力弱人士，確實有接種疫苗必要，除此之外，接種疫苗的利益基本上與社會群體比較無關，與個人需求關係較大。

加州公共衛生官員上周宣布，由於加州疫苗接種率高，檢測一些沒有接種疫苗學校員工無以有效防治疫情蔓延，學校教職員將無需強制接種疫苗，或者每周檢測尚未接種疫苗員工。加州亦暫緩下學年K-12年級強制接種疫苗規定。地方亦早已解禁進入體育館健身房、餐廳、博物館必須接種疫苗相關規定。

然而許多政府目前仍規定，醫療機構、安老中心服務員工必須接種疫苗與加強劑。此外，雖然有些大學已不再要求學校師生接種疫苗與加強劑，加大與加州大系統日前通過規定，校園師生必須打最新出爐的新冠加強針。