我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

加州仍有機構強制打疫苗 惹議

編譯組╱灣區25日電
加州強制接種疫苗合理性引發爭議。(美聯社)
加州強制接種疫苗合理性引發爭議。(美聯社)

拜登總統宣布新冠疫情已經過去了。可是在吉爾洛初中(Gilroy Middle School)任教35年的教師皮洛佐理(Monica Pirozzoli)卻因沒有接種疫苗，差點丟了她在學校的工作。皮洛佐理過去曾感染過新冠。

加州已解除對公立學校教師接種疫苗或接受檢測的規定，然而加州各級政府機構、大學、私人行號、學校仍強制員工接種疫苗，吉爾洛學區就是其中之一。

吉爾洛初中一名六年級生的家長馬里諾(shawna Marino)說，目前階段仍要求強制接種疫苗，這一點道理也沒有。馬里諾參與捍衛教師皮洛佐理工作權的陣營，同時要求吉爾洛學區重新考慮強制接種疫苗規定。目前學區已同意皮洛佐理可以回校工作，不過將接受校方譴責。此外，吉爾洛學區計畫於10月6日開會討論有關強制學校員工接種疫苗規定。

舊金山加大醫學系主任瓦切特醫師(Dr. Bob Wachter)表示，強制接種疫苗是一個非常複雜的問題，因為整個疫情去年一年變化極大。

瓦切特表示，醫治新冠進展不大，可是疫苗保護力強大。目前情況下，感染新冠死亡民眾人數仍繼續增加，因此要求強制接種疫苗的立場仍相當有說服力。

然而過去一年期間，醫學界雖然認為疫苗可以保護新冠患者住院或死亡，仍無法妥善保護民眾免於感染新冠病毒。目前情況下，大部分新冠患者症狀輕微，民眾可戴口罩避免感染，醫院也有一些減緩病情的醫療方法。

瓦切特表示，醫院或養老院員工，由於必須照顧抵抗力弱人士，確實有接種疫苗必要，除此之外，接種疫苗的利益基本上與社會群體比較無關，與個人需求關係較大。

加州公共衛生官員上周宣布，由於加州疫苗接種率高，檢測一些沒有接種疫苗學校員工無以有效防治疫情蔓延，學校教職員將無需強制接種疫苗，或者每周檢測尚未接種疫苗員工。加州亦暫緩下學年K-12年級強制接種疫苗規定。地方亦早已解禁進入體育館健身房、餐廳、博物館必須接種疫苗相關規定。

然而許多政府目前仍規定，醫療機構、安老中心服務員工必須接種疫苗與加強劑。此外，雖然有些大學已不再要求學校師生接種疫苗與加強劑，加大與加州大系統日前通過規定，校園師生必須打最新出爐的新冠加強針。

疫苗 加州 學區

上一則

勇士隊媒體日／字母哥讚「最強」柯瑞：公鹿奪冠時他也是

延伸閱讀

新型補強針開打 至今全美接種率僅1.5%

新型補強針開打 至今全美接種率僅1.5%
吹噓高端將獲世界認可 陳時中挨轟詐騙

吹噓高端將獲世界認可 陳時中挨轟詐騙
疫情助長網戀詐騙 去年全美詐騙額69億 加州最多

疫情助長網戀詐騙 去年全美詐騙額69億 加州最多
加州油價快速反彈 比全美高出近2美元

加州油價快速反彈 比全美高出近2美元
加州野豬氾濫 州長紐森簽署法案：殺

加州野豬氾濫 州長紐森簽署法案：殺

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
拜登總統稱新冠疫情已經結束，但專家不這麼認為。（美聯社）

美國新冠疫情結束？專家：希望這是真的

2022-09-20 02:20
隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

2022-09-18 02:00

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行