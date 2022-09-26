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勇士隊媒體日／字母哥讚「最強」柯瑞：公鹿奪冠時他也是

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞拍攝球隊定妝照。（記者劉先進／攝影）
柯瑞拍攝球隊定妝照。（記者劉先進／攝影）

在東部強隊密爾沃基公鹿的媒體日上，當家球星字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）稱讚柯瑞是聯盟最強球員。柯瑞在25日的媒體日活動上說，面對冠軍時，會說同樣的讚美。「我們都想贏得冠軍，看到有一支球隊站到最後，有球員打得最好時，我會這樣說。去年公鹿奪冠後，我對字母哥的想法一樣。」

柯瑞上賽季奪得總冠軍，生涯手握四冠，鋒頭一時無兩。他表示，冠軍的光輝很真實。他很享受休賽期，因為在職業生涯中付出所有努力，尤其是過去三年。重回巔峰很有意義，「你擁抱它，欣賞它，享受與新的團隊在場上的氛圍。」

柯瑞說，新賽季試圖衛冕，這令人異常興奮，這對每個人、對勇士團隊來說，都會有新的挑戰。進入生涯第14年，感覺新鮮而有活力。「我仍然在變得更好，試圖以此為動力。賽季是一個漫長的旅程，我們昨天正在討論防守策略。有那麼一瞬間，我覺得還在為總冠軍賽對陣波士頓塞爾蒂克做準備。這並非很久以前的事情。從昨天訓練開始，我們有望踏上另一個9個月的旅程，令人興奮。在最高水準上比賽，很有福氣，我們仍然有機會再贏得幾個冠軍。」

勇士格林正在拍攝定妝照。（記者劉先進／攝影）
勇士格林正在拍攝定妝照。（記者劉先進／攝影）

有記者告訴柯瑞，字母哥稱讚他是聯盟最佳球員。柯瑞一開始沒聽清楚，等確認後笑著表示，「我還以為你在編故事呢，謝謝你告訴我這些。」

柯瑞說， 他不知道這是否為遊戲規則，「當你面對冠軍時，我會說同樣的話，這是像聯盟性質的一部分。我們都想贏得冠軍，而當你看到奪冠球隊戰鬥到最後，以及有球員打得最好時，會這樣說。去年公鹿奪冠，我對字母哥的想法是一樣的。」

柯瑞說，感謝字母哥的讚美。這種讚美不會讓他放鬆、感到自滿，但很感激NBA同行如此尊重的說話，「我也一直這樣，經常在聯盟中恭維別人。」

柯瑞表示，字母哥的讚美讓他開心。但面對冠軍時，會說同樣的讚美。（記者劉先進／攝影...
柯瑞表示，字母哥的讚美讓他開心。但面對冠軍時，會說同樣的讚美。（記者劉先進／攝影）

NBA在9月13日宣布，鳳凰城太陽東主薩弗（Robert Sarver）將停職一年，並被罰款1000萬。因為一項獨立調查發現，他在敘述他人的陳述時，使用歧視的字眼，並參與了對女性員工的不平等行為，包括發表與性有關的評論和對員工外表的不恰當評論。薩弗目前正在出售太陽隊和WNBA球隊鳳凰城水星。

柯瑞表示，他與NBA總裁席佛（Adam Silver）直接有交談，並瞭解了他對相關決定和機制的看法。「我想，他必須代表整個聯盟，進行干預，並作出與行動相稱的懲罰，保護聯盟的完整性和設定的標準。無論是執行官、球隊還是球員，要定下標準，什麼是可容忍的，什麼是不可容忍的。」

柯瑞說，目前的結果本應如此。隨著懲罰的實施，問題會拖得更久。「但我很高興到了這個地步，希望球隊能盡早出售，將事情翻篇。」

柯瑞說，對於詹姆斯（LeBron James）、保羅（前NBA球員工會主席，Chris Paul）、格林等人來說，每個人都在利用他們的平台發言，甚至席佛也拿起電話，接聽那些在保護聯盟方面有相關利益的頂級球員的電話。希望對這樣的事情有迅速的反應和回應。」

柯瑞拍攝球隊定妝照。（記者劉先進／攝影）
柯瑞拍攝球隊定妝照。（記者劉先進／攝影）

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