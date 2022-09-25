加州野豬氾濫 州長紐森簽署法案：殺

加州新法案允許殺死氾濫的野豬，並禁止故意放生野豬。（電視新聞截圖）

州長紐森 （Gavin Newsom）簽署了一項法案，以正式立法的形式，解決在加州 到處遊蕩的多達40萬頭野豬問題。

州參議會第SB856號法案，要求放寬對保護野豬的規定，並降低獵殺野豬的費用。全州58個縣中目前有56個發現了野豬，只有舊金山 和阿爾平縣除外。

該法案在州參議會和眾議會院沒有任何反對票的情況下，獲得通過，並在8月底被提交給州長。SB856法案允許殺死不限數量的野豬，以及禁止故意放生野豬。另有對相關州法律的其他修改。

紐森周四（9月22日）批准了該法案，同一天，加州魚類和野生動物廳以及加州漁獵局舉行了一個在線論壇，就野豬問題以及減輕野豬在全州各地造成的損害和危險，探討可能的解決方案。

漁獵局的野生動物顧問考曼（Ari Cornman）說，野豬的數量不斷增加不僅僅是加州的問題，截至2020年，牠們已經在全美1915個縣出現。由於繁殖快，這些野豬的數量增長很快，而且牠們 「非常聰明」。這些動物都是夜間活動的，牠們能夠設法規避對牠們的控制方式，而且還 「幾乎能吃任何東西，能在幾乎任何環境裡生存。」

蒙特瑞縣議員、加州偏鄉縣代表洛佩茲（Chris Lopez）說，加州持續的乾旱也使問題惡化，導致野豬進入更多城市地區尋找水和食物。

洛佩茲說：「乾旱正在把豬從山上趕到人類生活地區當中去，牠們更願意與人類互動，或至少接近。」

州漁獵局成員斯克拉（Eric Sklar）說，該局在下個月的會議上將重新討論野豬的話題。SB856法案的一些條款將在2023年初生效，其他條款則在2024年7月1日生效。