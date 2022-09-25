我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

加州野豬氾濫 州長紐森簽署法案：殺

編譯組／聖荷西24日電
加州新法案允許殺死氾濫的野豬，並禁止故意放生野豬。（電視新聞截圖）
加州新法案允許殺死氾濫的野豬，並禁止故意放生野豬。（電視新聞截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）簽署了一項法案，以正式立法的形式，解決在加州到處遊蕩的多達40萬頭野豬問題。

州參議會第SB856號法案，要求放寬對保護野豬的規定，並降低獵殺野豬的費用。全州58個縣中目前有56個發現了野豬，只有舊金山和阿爾平縣除外。

該法案在州參議會和眾議會院沒有任何反對票的情況下，獲得通過，並在8月底被提交給州長。SB856法案允許殺死不限數量的野豬，以及禁止故意放生野豬。另有對相關州法律的其他修改。

紐森周四（9月22日）批准了該法案，同一天，加州魚類和野生動物廳以及加州漁獵局舉行了一個在線論壇，就野豬問題以及減輕野豬在全州各地造成的損害和危險，探討可能的解決方案。

漁獵局的野生動物顧問考曼（Ari Cornman）說，野豬的數量不斷增加不僅僅是加州的問題，截至2020年，牠們已經在全美1915個縣出現。由於繁殖快，這些野豬的數量增長很快，而且牠們 「非常聰明」。這些動物都是夜間活動的，牠們能夠設法規避對牠們的控制方式，而且還 「幾乎能吃任何東西，能在幾乎任何環境裡生存。」

蒙特瑞縣議員、加州偏鄉縣代表洛佩茲（Chris Lopez）說，加州持續的乾旱也使問題惡化，導致野豬進入更多城市地區尋找水和食物。

洛佩茲說：「乾旱正在把豬從山上趕到人類生活地區當中去，牠們更願意與人類互動，或至少接近。」

州漁獵局成員斯克拉（Eric Sklar）說，該局在下個月的會議上將重新討論野豬的話題。SB856法案的一些條款將在2023年初生效，其他條款則在2024年7月1日生效。

加州 紐森 舊金山

上一則

中韓社區聯手為慰安婦討公道 多位民選官員助陣

下一則

加州油價快速反彈 比全美高出近2美元

延伸閱讀

加州野豬泛濫 州長簽法：殺！

加州野豬泛濫 州長簽法：殺！
糾正對原住民種族歧視 哈斯汀加大法學院更名

糾正對原住民種族歧視 哈斯汀加大法學院更名
2030年 加州熱泵可望取代天然氣

2030年 加州熱泵可望取代天然氣
大麻除罪牛步加州3萬多人仍背前科 新法明定期限解套

大麻除罪牛步加州3萬多人仍背前科 新法明定期限解套
紐森簽新法 員工下班後呼麻 雇主「不得解聘」

紐森簽新法 員工下班後呼麻 雇主「不得解聘」

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
拜登總統稱新冠疫情已經結束，但專家不這麼認為。（美聯社）

美國新冠疫情結束？專家：希望這是真的

2022-09-20 02:20
隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

2022-09-18 02:00

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條