張亞中：兩岸處於敵對狀態 北京也有責任

張亞中到灣區訪問，並發表演說。（記者李榮／攝影）

受美國僑界及社團邀請，國民黨 中央評議委員、孫文學校總校長張亞中來美進行20天的巡迴演講。24日在訪美的最後一站於中半島佛斯特市Crowne Plaza旅館，以「救黨、救國、救兩岸」為主軸演講，吸引滿場聽眾。張亞中認為，兩岸處於敵對狀態，北京 也有責任，中國國民黨應該站穩立場，據理力爭，在不分裂的前提下，討論制度的選擇。

張亞中此行是以救黨、救國、救兩岸為主軸，一方面宣揚理念以及中山思想與中華文化，一方面也向僑胞請益，並呼籲積極維護兩岸和平。

張亞中指出，台灣目前面臨的「兩座大山」，兩岸關係的敵意與台灣民眾對歷史文化的身分認同。而國民黨如果沒法移除兩座大山，不可能真正贏得選舉，「而且即使贏得了選舉，中華民國也贏不了。」

•美台灣政策法 降低台灣自主性

他並表示，美國在兩岸關係上對台灣有極大的影響，而美國參議院外交委員會通過「台灣政策法」，更是使得美國對台灣的影響力進一步加大。可是，如此會使得台灣的自主性降低，讓美軍力量切入台灣，且讓台灣把前途完全寄託在美國身上。

張亞中說，美國明顯是要遏制中國大陸的崛起，而台灣就是被當成棋子，民進黨 也樂意被美國操作。當然民進黨也不是傻瓜，民進黨知道台獨若要成功，兩岸必須要一戰，「但民進黨知道台獨不會成功的。」

•兩制若是中央跟地方 沒有市場

話鋒一轉，張亞中亦表示：「中國國民黨如果在台灣政策法上跟民進黨起舞，台灣的安全何在？如果中國國民黨在對美態度上不能做出中國國民黨應該有的立場，能夠贏得選舉嗎？」

張亞中提到，兩岸處於敵對狀態，當然北京也有責任。共產黨稱要和平統一、一國兩制，然而，一國兩制與和平統一究竟哪一個比較重要？早期中國大陸對台的白皮書，香港模式算是樓地板，是一國兩制的最底限。但，現在的白皮書中，香港模式已經變成台灣一國兩制的天花板，台灣的空間愈來愈小。試想，中國大陸提出的一國兩制若是「中央」跟「地方」的關係，在台灣根本不會有市場，「台灣哪一個政黨會接受？除了極度的紅統以外！」

•不應允外國勢力 在台軍事部署

「只有武力統一才有可能達成這種『一國兩制』。」張亞中說，在兩岸關係敵對的狀態下，國民黨應該勇敢面對統一，以前不就是一直推動三民主義統一中國，因此中國國民黨應該有勇氣與北京談和平統一的方法論、應該討論如何結束敵對，慢慢走向統一。現在兩岸政治關係是敵對的，當然造就更敵對的關係，「假如我是民進黨，我也會去中國化、我要盡量抹黑蔣介石、要抱美國大腿。但是，民進黨的做法，實際上加速了中國大陸的武統，所以民進黨就是紅統派！」

張亞中坦承，多年來北京力量愈來愈強大，愈來愈不可能提出對台灣更好的條件，但是還是必須要救兩岸、追求和平。因此希望中國國民黨，或者台灣的政府，應該要提出避戰的想法。例如，第一，九二共識是反對分裂、不搞獨立，畢竟獨立也搞不起來。第二，台灣人當然也是中國人，除非民進黨真正把中華民國改掉。第三，不應該允許外國勢力在台灣有軍事部署。美國是很好的朋友，然而還是必須有所堅持。另外，台灣當然要有軍隊，而軍隊是用於自衛，台灣應設定為非戰和平區。