加州油價快速反彈 比全美高出近2美元

加州油價快速上漲，比全美平均水平高出近2美元。（電視新聞截圖）

全美的油價 不再下降，反而正在快速上升。就在上周，加州 油價上漲了14美分。

「我基本上必須從北到南，從巴洛阿圖到聖他克拉拉去見我的客戶，有時還從我家到工作地點來回跑，所以我只想知道油價怎麼會這樣。」佛利蒙居民阿貝萊茲（Daniela Arbelaez）說。

周五的全美平均油價約為3.69美元，而在加州則為每加侖5.58美元。「天下沒有不散的筵席，眾多原因的出現使油價開始再次回升，」美國汽車 協會（AAA）發言人特雷諾（John Treinor）說。

加州的油價比美國其他地區高出近2美元，有人說這與烏克蘭的戰爭、COVID和本地經濟有關。但美國汽車協會說，有兩個新的因素加劇了我們的開支。

「現在正在發生的是海灣地區潛在的颶風，這可能會對石油供應產生負面影響，還有加州計畫內和計畫外的煉油廠維修，這意味著目前供給無法跟上。」特雷諾說。

上個月，加州人要花每加侖5.31美元加滿他們的油箱；上周，這個數字開始爬升到5.51美元，到周五，又上升了14美分，並且目前還不清楚油價下一步的走向。

「因為同時有這麼多的因素起作用，真的很難預測。但有些是暫時的，颶風季節會結束，維修會完成後，相信事情會好起來。」特雷納說。

對加州人來說，好消息是，汽油補貼不久就會到手。當然對許多人來說，這些錢將直接回到他們的油箱中。