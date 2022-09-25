推進新政 打造安全舊金山

布里德市長與APAPA代表座談。

親愛的讀者：

在過去的幾個月，我們繼續推進重要的公共安全政策。這些措施中的每一項都需要幾個月的時間來建立市議會的支持及通過。雖然前面還有很多工作要做，但這些都是重要的步驟，以支援我們努力為居民、上班人士和遊客打造更清潔、更安全的舊金山 。

擴大警務人員編配

目前，舊金山嚴重缺乏在街上巡邏、回應服務需求並在罪案發生時調查犯罪的警察 。在我7月底簽署的兩年市政預算 中，為警員培訓課程撥款，以填補警察局的200個空缺職位。

但我們必須做的不僅僅是資助警員培訓課程，還需要填補部門內空缺。警務人員短缺是一個全國性問題。因此我們還在預算中資助了招聘和留用獎金，用以吸引招聘新警員及阻止我們已經培訓的警員前往其他城市，並制定新策略來幫助舊金山警察局擴大其招聘工作。

監管非法街頭售賣

聯合廣場和Mission區等地未經許可的街頭售賣活動一直在擾亂社區，堵塞行人路，並傷害小商業。出售贓物、暴力和其他非法活動往往圍繞著這種未經授權的售賣活動。

為解決這個問題，我們通過了新法律以建立一個受監管的系統，允許合法供應商運營，同時使我們更有效地防止任何出售被盜商品和並在街道製造混亂的人士。該法現正生效，而我們已經看到街道情況有所改善。

公共安全監視器

經過幾個月的工作，我們在這星期通過了一項新法律，允許警方登入實時監視器，以應對重大的安全挑戰。新法律平衡為警察提供了一個工具來應對區內的毒品交易、盜竊和暴力，同時保持強力的監督和問責保護，以確保該措施得到負責任的使用。

每一項的工作都將幫助我們鞏固舊金山內的公共安全，我感謝每位公務員的辛勤工作以及支持這些政策的市議員。我還將繼續與新任地檢官謝安宜合作，她明確表示了我們需要加強追究責任，特別是對街頭毒品交易和重複犯案的人士。

布里德市長訪金門女子公寓。

但公共安全不僅僅是警務人員配置和執法工具。我們還需要繼續圍繞暴力預防、受害人服務和非警務替代方案實施等政策工作，使到社區更安全。以下是一些例子：

預防槍枝暴力

警察局和公共衛生局致力於解決影響全國各城市的槍枝暴力問題，特別是考慮到鬼槍的增加，這些鬼槍是無序列化且無法追蹤的武器，可以在家裡組裝。最近，透過州政府的6百萬元撥款，用於預防報復性質暴力的努力，在干預最有效的醫院環境中做出快速應變，並透過緊密的社區工作在槍支暴力發生前干預。

設立受害人診所

根據加州憲法中的「馬西法」，受害者享有某些權利。但受害者往往不知道這些權利，得不到支援，或更糟糕的是，他們感受到因為照顧罪案受害者的法律本身而再次創傷或受害。

為了確保受害者得到司法系統支援，我們目前正在培訓社區倡導者如何在整個刑事法律訴訟中執行受害人的權利，以便系統實際地支援受害者；支援診所允許個人與律師進行單獨法律諮詢，以評估他們作為受害者的權利是否得到尊重。

紐約大學警務研究計畫

舊金山在實施警務替代方案方面取得了重大進展，包括像我們的街頭危機應對團隊等計畫，都正全天候響應街頭精神疾病和成癮者的緊急求救。為推進這項工作，我們成為紐約大學警務研究計畫及其關於重新構想公共安全研究的一部分。

這項研究將有助於分析哪些情況下可以安全地傳遞給非警察的急救人員，哪些情況應該或必須留在警方工作中。這有助於我們制定下一步措施，使我們能夠繼續為有需要的人提供最有效的應對措施，同時確保警員專注於預防和應對犯罪的重要工作。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德