最後一次市情咨文 聖荷西市長李卡多歷數八年成就

聖荷西市李卡多22日晚上發表任內最後一次市情咨文。（電視新聞截圖）

擔任聖荷西 市長將近八年的李卡多（Sam Liccardo）22日晚上在加州劇院（California Theatre）發表任內最後一次市情咨文，回顧了這座美國第十大城市過去三年來克服的問題。

「三年來，我們經歷了很多，包括疫情 、大規模槍擊案、乾旱、洪水。」李卡多說：「回顧我們的歷史，聖荷西透過克服短視，把注意力集中在未來，進而蓬勃發展。未雨綢繆，投資未來，是幾個世代的移民精神塑造出來的聖荷西特質：即使處於最艱難的時期，也要為我們的孩子美好的將來做出犧牲。」

李卡多在演說中強調聖荷西未來的重要方向，同時肯定自己八年任期內獲得的成就。

儘管聖荷西遊民 人口在疫情期間增加了11%，但李卡多相信，聖荷西在安置遊民工作上已看到一些正面跡象。他表示，自疫情開始以來，聖荷西加速建設成本較低的微型屋（tiny home），讓686名遊民不必再露宿街頭，其中80%的人仍然居住在這些社區中。

李卡多還指出，與他在2015年上任時相比，聖荷西的財務狀況有巨大的改變，當年聖荷西還未從經濟衰退中走出，同時正在與工會就公共養老金問題作戰。

李卡多談到市府仍持續努力恢復許多在疫情期間暫停的服務，包括在16個低收入社區周日重新開放圖書館、為市內總長300多哩長的街道重舖路面、啟動免費垃圾回收計畫等。

市府預算辦公室20年來首度預測，聖荷西未來五年內可能獲得盈餘。李卡多表示，如果沒有對財務部門進行整頓，不可能有這個結果。

在去年聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority）輕鐵停放站發生大規模槍擊命案後，聖荷西已將減少槍枝暴力列為優先工作項目之一。

李卡多表示，聖荷西近來立法禁止民眾擁有黑槍，要求槍店對交易進行錄影，並頒布全國首個要求槍枝擁有者購買責任險的法令。

他說：「我們啟發了其他城市、甚至州政府提出類似的立法，但同時也啟發了一些團體控告我們。不過，我們會在法庭、市府和社區為保護我的孩子繼續奮戰。」

獲得李卡多支持的市長候選人馬漢（Matt Mahan）說：「李卡多市長做出了許多成就，最重要的是他努力不懈修正聖荷西的財政狀況。這是一個漫長且艱辛的過程，但我們會因此在未來幾年中受益。」

另一位市長候選人查維斯（Cindy Chavez）說：「雖然聖荷西還有許多工作要做，但李卡多市長延續了聖荷西市長支持大型計畫的傳統，例如將灣區捷運路線延長到聖荷西市中心、為加州火車電氣化提供資金等，這些計畫將受到的感謝。」