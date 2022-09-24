自己任命的警委 票沒投余健全 布里德批歐博斯通沒誠信

舊金山警察委員會委員歐博斯通因為沒有投票給華裔委員余健全，被布里德批評為沒有誠信。（取自推特）

將近一年前，舊金山 市長布里德（London Breed）任命歐博斯通（Max Carter-Oberstone）為警察 委員會委員，她當時稱讚歐博斯通是「努力不懈的改革推動者」。

現在，布里德公開指責歐博斯通「沒有誠信」（dishonest），並批評由七名委員組成的警察委員會將改革置於公共安全之上。

布里德上周在一場中文媒體記者會上說：「這個委員會確實讓許多人感到失望。警務改革很重要，但這項工作似乎被看得太重了，已成為委員會唯一推動的事。」

布里德和歐博斯通之間關係的轉捩點，出現在上周，歐博斯通對一項決定投出游離票，讓布里德失去未來對舊金山警局的監督權力。

布里德原本屬意由華裔委員余健全（Larry Yee）擔任警察委員會主席，歐博斯通卻支持由市議會任命的伊萊亞斯（Cindy Elias）為主席，並投自己一票成為副主席。

布里德在投票 後痛斥歐博斯通，稱他的投票與當初對她和余健全的說法不同，私毫沒有誠信可言。歐博斯通對此予以否認。

舊金山標準報（Standard）表示，布里德對歐博斯通的抨擊帶出一個問題，即市長辦公室對布里德任命的警察委員會委員有多大的影響力。批評者一直懷疑，長期以來，警察委員會委員是否被施壓必須依照來自高層的命令行事。

布里德表示，她指望余健全能為華裔社區發聲，並在正義和公平之間取得平衡。她說，她會視反對余健全的投票，是一個「政治和自身利益如何不斷阻礙我們做舊金山應該做的事」的例子。

布里德把歐博斯通和她任命的地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）做比較，指她可以信任謝安宜處理公共安全和暴力犯罪問題。

歐博斯通則表示，市長對他不支持余健全的說法讓他措手不及，因為市長所說的「絕對不是事實」。

歐博斯通說：「我從來沒有說過我會投票給余健全，我一直到投票當天，才知道余健全是市長的首選。」

歐博斯通指出，他投票給伊萊亞斯是因為她是委員會任職時間最長的委員，同時，他是誰任命進入委員會，與投票本身沒有關聯。

歐博斯通說：「我認為獨立性很重要，每個委員都應該行使獨立判斷力，投票給我們認為最符合公眾利益的人。」