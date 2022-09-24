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華埠髒問題難解 商家無奈 佩斯金、朱嘉文宣傳B提案

記者王子涵／舊金山報導
垃圾亂扔、違法傾倒焚燒等亂象是華埠無法甩掉的問題。（記者王子涵／攝影）
垃圾亂扔、違法傾倒焚燒等亂象是華埠無法甩掉的問題。（記者王子涵／攝影）

垃圾亂扔、違法傾倒焚燒等亂象，一直是舊金山華埠無法甩掉的問題之一。隨著舊金山旅遊業復甦，越來越多的遊客和旅遊團出現在華埠，在品嘗美食穿街走巷的過程中，街邊偶然出現的紙箱、黑色垃圾袋也成為了「華埠風景」的一部分。

全新B提案節省工務局拆分的「額外開支」，雇更多清潔工來維持華埠街道潔淨。（記者王...
全新B提案節省工務局拆分的「額外開支」，雇更多清潔工來維持華埠街道潔淨。（記者王子涵／攝影）

此前，市議員佩斯金（Peskin）與市行政官朱嘉文（Carmen Chu）來到華埠，大力宣傳全新的B提案，即節省工務局拆分所產生的「額外開支」，以聘用更多清潔工，維持社區街道潔淨。

佩斯金認為，工務局分拆的決定是官僚主義，僅前兩年就花费超600萬，且沒用於街道清潔工作。「拆分導致行政工作的重疊，製造多餘的人力，以及毫無意義的審計工作，讓市府部門的工作效率降低。」

作為舊金山人口密度最大的社區之一，街道清潔、垃圾回收是關乎華埠經濟的重要因素之一。

店主Camie20日早發現，店鋪門前有一堆紙箱垃圾，依靠在停車咪表旁。「這些肯定是附近商戶扔過來的。」Camie說，「他們垃圾桶不夠裝，多出來的垃圾會被垃圾公司多收費，放在別的店鋪，别人就得買單。」

接下來的發現證實了Camie的猜測，在其中一個紙箱的標簽上，發現了郵寄地址，就位於同一條街的不遠處，經過提醒後，這家店主隨後領走了自己的垃圾。

「我們還沒有裝監控攝像，所以也不知道是誰在亂扔。」Camie說，「這需要靠自覺，大家都是鄰居。」

同樣的問題也發生在Shirley的店鋪。兩個月前，她就通過監控發現，有人將垃圾故意傾倒在自家垃圾桶。「經過一段時間收斂後，現在又死灰復燃。」Shirley表示，垃圾會隔三差五地出現在自家店門口，有的時候在周二肯定出現。

垃圾公司給出的解決方案是，為垃圾桶上鎖，為此商戶每月額外支付20元，但這對於遵守規則的商戶來說是完全不必要的支出，但相比高達上千元的罰款，很多商戶不得不選擇妥協。

Shirley表示，每家商鋪都應該擁有自己的垃圾桶，她呼籲垃圾公司進行審查。「在華埠做生意餐館，每天肯定會產生垃圾，擁有垃圾桶是最基本的事情。」Shirley說。

經商戶反應，檢查垃圾傾倒不是工務局的職責，而警察也無法有效進行監管，這導致光靠商戶的力量無法解決問題。

垃圾亂扔、違法傾倒焚燒等亂象是華埠無法甩掉的問題。（記者王子涵／攝影）
垃圾亂扔、違法傾倒焚燒等亂象是華埠無法甩掉的問題。（記者王子涵／攝影）

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙表示，他正在積極將真實的情況向工務局和垃圾公司反應，並鼓勵商家向工務局舉報。他表示：「希望工務局要加強管理及追究這些垃圾蟲，華埠是大家的，將自己的垃圾棄置別人的店前，這些自私自利行為不可以放過，應該得到懲罰。」

邵旗謙補充道，華埠還經常出現無證商販，販賣死魚等，更有的倒買倒賣糧食劵所得的食物，影響華埠街道衛生，更有可能導致食品中毒事件，他希望工務局加強管理，懲罰不負責任、非法的行為。

華埠 舊金山 警察

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