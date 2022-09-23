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方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所

記者李怡／舊金山報導
渡輪外觀。（記者李怡／攝影）
渡輪外觀。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德(London Breed)、華裔僑領方李邦琴與多位民選官員、灣區委員會(Bay Area Council，BAC)成員，21日下午在舊金山北岸區海濱九號碼頭(Pier 9)隆重慶祝歷史悠久的克拉馬斯號(Klamath)渡輪重新對外開放。有著近百年歷史的克拉馬斯號渡輪船，將成為舊金山海濱又一經典景觀，這一切都要感謝方李邦琴家族基金會(Florence Fang Family Foundation)捐贈的150萬元，得以讓渡輪與舊金山民眾見面。

克拉馬斯號於1924年首次航行，高245英尺，最高峰時容納1000人和78輛汽車穿越海灣。此渡輪後來曾作為知名全球品牌公司Landor and Associates的總部30年，該公司曾為李維斯、可口可樂、富國銀行和其他標誌性品牌設計徽標和企業標識。

方李邦琴基金會工作人員。（記者李怡／攝影）
方李邦琴基金會工作人員。（記者李怡／攝影）

在舊金山灣區著名華裔慈善家和僑領方李邦琴的幫助下，灣區委員會於2020年初在新冠疫情爆發之前，購買了克拉馬斯渡輪，並於2021年將其運回灣區，進行改造裝修。方李邦琴家族基金會為修復工程提供了150萬元的初始捐款，並幫助修復和開發渡輪景觀。

方李邦琴用中文說道，舊金山加油。（記者李怡／攝影）
方李邦琴用中文說道，舊金山加油。（記者李怡／攝影）

在21日的揭幕議式上，方李邦琴激動地表示，很高興見證這一歷史時刻，恭喜灣區委員會的新辦公室落成。她表示，真心歡迎百年渡輪返回舊金山。她說，方氏家族的企業始於舊金山、服務舊金山，我們和灣區委員會的目標是一致的，即為了舊金山的企業、助力舊金山的發展。

重修後的渡輪，除了作為灣區委員會的辦公場所之外，更重要的是免費向民眾開放參觀。包括一個7000平方英尺的屋頂平台，會向公眾開放參觀。甲板上包括3500平方英尺的原生植物園和一個以方李邦琴家族基金命名的會議室。在此渡輪上可360度欣賞舊金山美麗獨特的海濱景觀，海灣大橋、金銀島、泛美金字塔、電報山、城市的天際線等壯麗景色一覽無遺，民眾可於周一到周五的早9時到晚5時免費參觀遊覽，無需預約。

舊金山市長布里德與市民選官員共同出席剪綵儀式。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德與市民選官員共同出席剪綵儀式。（記者李怡／攝影）

灣區委員會主席兼首席執行官Jim Wunderman表示，克拉馬斯號不僅僅是一個浮動辦公室，它還是舊金山恢復經濟、可持續發展和創新的集結地。因疫情遠程辦公之後，很多公司並未回到市中心辦公，希望這個特別的海濱辦公樓可以帶動和吸引更多人回歸市中心。

布里德市長出席慶祝。（記者李怡／攝影）
布里德市長出席慶祝。（記者李怡／攝影）

克拉馬斯號兩個占地近2萬5000平方英尺的下層甲板，作為灣區委員會的辦公室，並為有需要的租戶提供可出租的辦公空間，可為各種公共或個人會議、提供可出租的空間和活動用地。更多內容可訪灣區委員會網頁http://www.bayareaeconomy.org/。

從渡船上看城市景觀。（記者李怡／攝影）
從渡船上看城市景觀。（記者李怡／攝影）

當天出席慶祝儀式的嘉賓還有舊金山前市長布朗、第三區市議員佩斯金、中國駐舊金山大使館總領事張建敏，以及灣區委員會成員、灣區各界企業代表、慈善捐贈者與方李邦琴基金會成員等共同出席見證。

張建敏總領事（左二）、方李邦琴（右二）與灣區委員會成員。（記者李怡／攝影）
張建敏總領事（左二）、方李邦琴（右二）與灣區委員會成員。（記者李怡／攝影）

舊金山 灣區 疫情

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