報告：灣區移出人口大過其他都會區

房地產網站Redfin的數據顯示，灣區今年7月和8月出走的人數是美國所有都會區中最多。（Getty Images）

房地產 網站Redfin一份新住房報告顯示，今年7月和8月搬離灣區 的房屋買家人數，比美國其他任何都會區都多。

根據Redfin對用戶進行的統計，灣區今年7月和8月搬出的人口共4萬零432人，是美國所有都會區中最多的，但少於去年同期的5萬2854人。Redfin認為，搬出灣區的人數有所減少，可能是因為灣區是美國少數房價持續下跌的地區之一。

Redfin指出，24.1%的灣區用戶在7月和8月搜尋了灣區以外的房地產，他們在加州州內的首選是離灣區不遠的首府沙加緬度，州外的首選是華盛頓州的西雅圖。

在全國方面，希望在今年7月和8月搬遷的Redfin用戶高達33.9%，高於第二季度的32.6%，創下新高。在新冠疫情發生之前，這個百分比只有26%。

美國房地產市場在疫情期間的購屋狂潮已經放緩，房屋銷售量比一年前少了20%。但是，自Redfin從2017年開始追蹤用戶的搬遷數據以來，現在是搬遷人數最多的時期。

Redfin副首席經濟學家馬爾(Taylor Marr)說：「房地產市場交易放緩和搬遷變得普遍，都是因為高房價和自去年以來不斷調升的貸款 利率造成的。高貸款利率讓房價變得更高，持續通膨消減了買家的預算，使人們轉向較負擔得起的地區購屋。」

洛杉磯都會區7月和8月遷出的人數次於灣區，為3萬4832人。根據搜尋結果，希望搬離當地的用戶州內首選是聖地牙哥，州外首選是拉斯維加斯。

Redfin認為，這些數字創新紀錄的主要原因是房屋貸款利率和通貨膨脹率升高，以及遠距工作的靈活性讓更多人能夠離開生活成本昂貴的就業中心。灣區、洛杉磯、紐約市、華盛頓特區、波士頓等都會區的大量房屋買家正搬往沙加緬度、聖地牙哥、拉斯維加斯、邁阿密、坦帕等地。