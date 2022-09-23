我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

聖縣警長史密斯涉貪被訴 遴選陪審團 只要一罪成立將被提前免職

編譯組／灣區電
聖縣警長史密斯被控腐敗案件審判，開始遴選陪審團 。(美聯社)
聖縣警長史密斯被控腐敗案件審判，開始遴選陪審團 。(美聯社)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)被控貪腐，指控涉及她的辦公室發給隱蔽式攜帶武器許可證以及付出高代價的監獄管理不善。審判陪審團遴選自21日開始。

這起少見案子是尋求罷免民選官員的民事程序，但也類似於刑事案件，需要來自不同司法管轄區檢察官，以避免利益衝突。

此次審判是在調查史密斯辦公室交易隱藏式武器許可證以獲得連任競選捐款，以及有關監獄管理不善的指控之後進行，聖縣監獄有精神病患者死亡或受傷。史密斯也被指控，扣壓有關監獄內部事務調查文件，並在競選財務報表有不實內容。

史密斯已否認這些指控。她的律師盧比(Allen Ruby)拒絕置評。史密斯今年3月宣布不競選連任。任期將於明年1月結束。但若陪審團只要發現一項罪名成立，就將提前被免職。

史密斯目前也接受加州檢察長邦塔(Rob Bonta)調查，確認她的辦公室是否從事可能需要採取導正行動之「違憲行為模式或做法」(engaged in a pattern or practice of unconstitutional conduct)。

史密斯自1998年以來，一直擔任聖他克拉拉縣警長。去年，縣議會一致通過對史密斯的不信任投票，要求檢察長與縣民事大陪審團進行外部調查。12月，民事大陪審團向高等法院提出訴訟，指控史密斯六項「任意與腐敗的不當行為」(willful and corrupt misconduct)。

大陪審團指控史密斯未能根據個人正當理由、確定非重要人士申請隱匿攜帶許可證的依據，導致他們無限期地等待。她也被控接受不法贈禮，包括聖荷西鯊魚曲棍球隊套票與飲食，價值超過500元的限額。史密斯未能在年度財務利益聲明報告這項贈禮。

另一項指控則是有關2018年內部事務調查，一名精神病患在監獄運輸車內受重傷，導致與家人達成1000萬元和解。在縣議會不信任投票中，縣議員們表達對監獄管理模式的擔憂。2015年一名縣監獄犯人被三名獄警毆打致死，另一名囚犯則被獄警近距離用防爆槍擊斃，兩名犯人都患有精神疾病。

監獄 投票 加州

上一則

勇士隊開訓 教頭：柯瑞有能力維持巔峰

下一則

史丹福研究：加州電動車主應改白天充電 減少電網壓力

延伸閱讀

消費13元「為耶穌」給3000小費 賓州男反悔被告上法院

消費13元「為耶穌」給3000小費 賓州男反悔被告上法院
中國人權劣跡斑斑 英議員籲禁中官員參加女王國葬

中國人權劣跡斑斑 英議員籲禁中官員參加女王國葬
英女王辭世舉國哀悼 反君主制聲音遭淹沒

英女王辭世舉國哀悼 反君主制聲音遭淹沒
田州、密州犯案4死3傷 曼菲斯「封城」緝兇 19歲槍嫌落網

田州、密州犯案4死3傷 曼菲斯「封城」緝兇 19歲槍嫌落網
槍殺蒙郡副警長兇嫌 逃亡半世紀終落網

槍殺蒙郡副警長兇嫌 逃亡半世紀終落網

熱門新聞

史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周