聖縣警長史密斯涉貪被訴 遴選陪審團 只要一罪成立將被提前免職

聖縣警長史密斯被控腐敗案件審判,開始遴選陪審團 。(美聯社)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)被控貪腐,指控涉及她的辦公室發給隱蔽式攜帶武器許可證以及付出高代價的監獄 管理不善。審判陪審團遴選自21日開始。

這起少見案子是尋求罷免民選官員的民事程序,但也類似於刑事案件,需要來自不同司法管轄區檢察官,以避免利益衝突。

此次審判是在調查史密斯辦公室交易隱藏式武器許可證以獲得連任競選捐款,以及有關監獄管理不善的指控之後進行,聖縣監獄有精神病患者死亡或受傷。史密斯也被指控,扣壓有關監獄內部事務調查文件,並在競選財務報表有不實內容。

史密斯已否認這些指控。她的律師盧比(Allen Ruby)拒絕置評。史密斯今年3月宣布不競選連任。任期將於明年1月結束。但若陪審團只要發現一項罪名成立,就將提前被免職。

史密斯目前也接受加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)調查,確認她的辦公室是否從事可能需要採取導正行動之「違憲行為模式或做法」(engaged in a pattern or practice of unconstitutional conduct)。

史密斯自1998年以來,一直擔任聖他克拉拉縣警長。去年,縣議會一致通過對史密斯的不信任投票 ,要求檢察長與縣民事大陪審團進行外部調查。12月,民事大陪審團向高等法院提出訴訟,指控史密斯六項「任意與腐敗的不當行為」(willful and corrupt misconduct)。

大陪審團指控史密斯未能根據個人正當理由、確定非重要人士申請隱匿攜帶許可證的依據,導致他們無限期地等待。她也被控接受不法贈禮,包括聖荷西鯊魚曲棍球隊套票與飲食,價值超過500元的限額。史密斯未能在年度財務利益聲明報告這項贈禮。

另一項指控則是有關2018年內部事務調查,一名精神病患在監獄運輸車內受重傷,導致與家人達成1000萬元和解。在縣議會不信任投票中,縣議員們表達對監獄管理模式的擔憂。2015年一名縣監獄犯人被三名獄警毆打致死,另一名囚犯則被獄警近距離用防爆槍擊斃,兩名犯人都患有精神疾病。