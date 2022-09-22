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柏加大啟動2500萬新聞獎學金 加強地方新聞報導

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大新聞學研究生院院長阿南德（Geeta Anand）說，資金將改變加州的地方新聞業，改變誰能成為加州記者。（取自柏克萊加大官網）
柏加大新聞學研究生院院長阿南德（Geeta Anand）說，資金將改變加州的地方新聞業，改變誰能成為加州記者。（取自柏克萊加大官網）

柏克萊加大新聞學研究生院宣布，將啟動一項州府資助、總額2500萬的獎學金計畫，旨在支持和加強全州服務不足和歷史上代表不足地區的地方報導。每年將向多達40名獎學金獲得者提供至少三年、價值5萬的年度津貼，以補充他們在加州本地新聞編輯室工作時的工資，而這些社區迫切需要強大的地方新聞業。

上述獎學金計畫，將成為加州和美國有史以來為支持地方新聞業所做的最大撥款，柏克萊加大新聞系的學生和畢業生，以及其他地方其他項目的畢業生，最早將能在2023年5月申請首批獎學金。校長校長克里斯特（Carol Christ）說，獎學金計畫反映了校園的價值觀和優先事項，表明柏克萊加大新聞學已成為高等教育的創新領導者。

獎學金計畫的資金，將來自加州議會第179號法案，由州參議員格雷澤（Steve Glazer）提案，獲參議會和眾議會批准，州長紐森在9月初簽署法案。

柏加大新聞學研究生院院長阿南德（Geeta Anand）說，該計畫旨在加強全州的地方新聞報導，並打擊被虛假資訊填補的地方新聞報導的空白。這筆資金將改變加州的地方新聞業，改變誰能成為加州記者。「我們的新生中有四分之一是第一代大學生，一半以上來自在新聞界代表不足的社區。這筆資金不僅將加強本地的新聞和民主，而且還將使來自歷史上被邊緣化群體的早期職業記者，能夠負擔得起建設新聞事業所必需的初級工作。」

阿南德說，柏加大新聞學具有獨特的地位，可以對加州的地方新聞報導產生直接和持久的影響。僅在2021到2022年，該校新聞學的導師和學生就贏得了15個著名獎項，包括普利策獎、波爾克獎和學生學院獎的紀錄片。而當疫情開始時，該校新聞學院在一周內轉變為一個新聞編輯室，與紐約時報合作報導如何影響加州，滿足報紙對地方報導的需求。有一半的新聞學學生的作品被發表。

柏加大新聞學院將成立一個獎學金計畫管理小組，聘請工作人員，負責計畫的日常後勤工作。阿南德說，為該計畫挑選研究員將是一個包容性的過程。將成立一個顧問委員會來審查候選人，其中包括代表和反映加州社區的新聞教育工作者、專業人士和專家。

格雷澤表示，公共電視和公共廣播已表明，美國人信任獨立的、由政府資助的媒體。此次計畫建立在這一傳統之上，通過建立一個由大學管理的獎學金計畫向地方媒體提供公共資源，這些記者將是完全獨立的，他們的工作與政府沒有任何聯繫，也不受政治家的影響。

自本世紀初以來，美國地方新聞業的衰落很明顯。根據皮尤研究公司的民意調查，2000年至2018年期間，全美的工作日報紙發行量從5580萬戶下降到約2860萬戶，導致2008年至2020年新聞編輯室的就業率下降了57%。自2005年以來，全國四分之一的報紙、共2500家已倒閉，疫情開始以來，365家報紙關閉。

格雷澤說，提供AB179法案資金的想法源於立法者的廣泛關注，即當地新聞媒體報導的減少對民主構成了深刻的威脅。「我們所能做的支持獨立、準確和可信的新聞報導，將幫助加州人對政府和公共政策做出明智的決定。相信此次獎學金計畫將成為全國的典範。」

柏克萊加大新聞學研究生院宣布，將啟動一項州府資助、總額2500萬的獎學金計畫，旨...
柏克萊加大新聞學研究生院宣布，將啟動一項州府資助、總額2500萬的獎學金計畫，旨在支持和加強全州服務不足和歷史上代表不足地區的地方報導。（記者劉先進／攝影）

加州 柏克萊加大 疫情

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