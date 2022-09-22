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金山亞裔紀念慰安婦雕像落成5周年 教育年輕人認識歷史

記者王子涵／舊金山報導
中華慧妍總會前會長高慧琍（從左到右）、世界抗日戰爭史實維護聯合會主席張藍真、慰安婦正義聯盟發起人鄧孟詩法官、郭麗蓮法官、韓裔金氏基金會主席金汉一、Soon Ran Kim、中華慧妍總會會長徐蘭英、創始人李人芝，共同參加了紀念舊金山慰安婦雕像落成5周年發布會。（記者王子涵／攝影）
中華慧妍總會前會長高慧琍（從左到右）、世界抗日戰爭史實維護聯合會主席張藍真、慰安婦正義聯盟發起人鄧孟詩法官、郭麗蓮法官、韓裔金氏基金會主席金汉一、Soon Ran Kim、中華慧妍總會會長徐蘭英、創始人李人芝，共同參加了紀念舊金山慰安婦雕像落成5周年發布會。（記者王子涵／攝影）

為紀念舊金山慰安婦（Comfort Women）雕像落成5周年，慰安婦正義聯盟、韓裔金氏基金會將於本周六（24日）下午1點，在華埠聖瑪麗廣場（St. Mary's Square）舉辦紀念儀式。加州首位女性原住民大法官艾比南迪（Tom Abinanti）將以演講嘉賓身分出席，當天還會有南韓傳統舞蹈、菲律賓歌唱、中國舞龍和誦經活動。

舊金山慰安婦雕像的落成經歷困難與波折。世界抗日戰爭史實維護聯合會主席張藍真回憶道，立雕像的提案起初受到日本團體的強烈反對，部分市議員也表示猶豫，但一位韓裔慰安婦倖存者的出現，臨門一腳成了提案最終通過的關鍵。

「這位韓裔的老奶奶從南韓飛過來，幫我們作證人。」張藍真說，聽到日本人士質疑的聲音，這位老者氣的全身顫抖，站起來用韓語回擊。

這位老者正是89歲的慰安婦倖存者李榮洙（Yong-soo Lee），她在2017年雕像落成的儀式上，為雕像獻花。

舊金山慰安婦雕像是由三座分別為中國、南韓和菲律賓少女像，以及一座慰安婦老人像組成。三位少女彼此背對，手拉著手看向前方，老人雕像在不遠處矗立。這位老人的原型是1991年首位實名公開揭露慰安婦歷史的韓國老人金學順。

慰安婦正義聯盟發起人、舊金山華裔退休法官郭麗蓮表示，雕像代表著世界人民反對殖民主義、軍國主義和戰爭的不懈鬥爭；以及反對性暴力、殺害女性、種族滅絕和歷史虛無主義的努力；和爭取正義、問責和賠償的願望。

她強調，周年紀念不僅是關乎過去的，也是關於現在和未來的，它可以教育年輕人認識到慰安婦歷史的重要。

在郭麗蓮等人的努力爭取下，加州教育部，以及舊金山教育局都通過了將慰安婦歷史寫進教材課程的提案，期間過程十分艱辛。她表示，即使一個詞語用法不對，她們都不得重新編寫教材，同時與日本政府繼續抗爭。「教材仍需要時間編寫，我們正為此努力。」郭麗蓮說。

慰安婦正義聯盟發起人、華裔退休法官鄧孟詩表示，部分日裔人士曾向市議會抗議，稱慰安婦是妓女，她們的歷史是假的。「這導致如今華人與日裔社區仍有敵對情緒。」她補充說，慰安婦群體中還有男孩子，希望世界能夠記住這些傷害人類、犯下強姦罪行的罪犯，共同維護世界和平。

韓裔金氏基金會主席金漢一表示，今年同樣是首爾慰安婦雕像三周年的紀念，讓下一代銘記歷史十分重要。他表示，許多中學生、高中生、大學生在5年前就開始為雕像定期捐款，他們如今已經進入各行各業。「不幸地是，大規模的系統性性交易如今仍然存在，只有將社區團結在一起，才能共同與暴力行為做對抗。」金漢一說。

在舊金山華埠的慰安婦紀念雕像前，南韓社區代表獻花表示紀念。（本報檔案照片）
在舊金山華埠的慰安婦紀念雕像前，南韓社區代表獻花表示紀念。（本報檔案照片）

舊金山 韓裔 教育局

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