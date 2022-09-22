馬連縣男子從灣區划艇到夏威夷 史上首位人力驅動橫渡太平洋

馬連縣男子德瑞莫成為史上第一位靠自己的雙手雙腳成功從灣區橫渡太平洋到夏威夷的划艇手。（取自推特）

9月20日下午，馬連縣划艇手德瑞莫（Cyril Derreumaux）抵達夏威夷 大島，結束了為期三個月的航行，並成為有史以來第一位以自己雙手雙腳的力量從加州 獨自前往夏威夷群島的划艇手。

這位46歲的法國人住在拉克斯波（Larkspur），去年曾試圖進行同樣的穿越，但因為受到惡劣天氣的阻礙，在聖他克魯茲海岸附近一出海要求直升機救援。他花了一年的時間為他的第二次嘗試做準備，並在6月底從蒙特瑞出發，經過91天又9個小時，終於完成目標。

在2400哩的旅程中，德瑞莫一直透過每天更新部落格來傳播好心情。他經常會回憶起某些歌曲是如何激起他的情緒，然後向他的朋友和追隨者們發送感謝的信息。

從加州橫渡中太平洋到夏威夷，近年來吸引許多弄潮兒，大多數是單獨出發或組成小船隊的划船者。有些人取得了成功，但自2019年以來，至少有兩人在嘗試過程中不幸遇難。

德瑞莫的冒險與其他人不同之處在於他的航行方式。他的碳纖維皮艇只有2呎寬，與更粗壯、以槳為動力的海洋划艇相比，它要小得多，穩定性較差，速度也慢。由於德瑞莫需要在離水面一臂之遙的地方使用槳，這也使他更容易受到海水表面條件變化的影響。

德瑞莫只是第二個從加州到夏威夷的划艇運動員 。1987年，傳奇的海上皮划艇手吉利特（Ed Gillet）在沒有GPS或通訊設備的幫助下，在63天內完成了這一旅程，創造了奇蹟，但他是通過附著在他船上的風箏來推動的。

相比之下，德瑞莫在他的船體上安裝了一套可拆卸的腳踏板腳蹼，他在踩踏和划槳之間進行切換，使他的橫渡成為純粹的人力驅動。

德瑞莫周二在希洛（Hilo）受到了他的父母、朋友和他女友雷德蒙（Ashley Redmond）的歡迎，後者在他橫渡期間為他管理通信和社交媒體。

德瑞莫將自己視為一個常人，稱此番橫渡是一種精神體驗，並希望用他的故事激勵人們：「我希望人們以同樣的方式追尋他們的夢想。......生活就是去經歷，不是積累物質財富。」他正計畫以此為基礎寫一本書，也正在製作一部紀錄片。