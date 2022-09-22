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陳仁宜選加州主計長 洛時再背書：需有獨立財政守門人

編譯組／綜合報導
陳仁宜競選加州主計長，獲得洛杉磯時報再次背書。圖為陳仁宜先前受訪時的照片。（Getty Images）
陳仁宜競選加州主計長，獲得洛杉磯時報再次背書。圖為陳仁宜先前受訪時的照片。（Getty Images）

史丹福大學胡佛研究院台裔研究員陳仁宜（Lanhee Chen）競選加州主計長，洛杉磯時報編輯委員會20日刊登專文再度為他背書，強調以他在各領域的專業與經驗，加上與政黨牽連不深，應可勝任理應獨立的主計長一職。洛時編輯委員會之前在6月初選時已經為陳仁宜背書過。

陳仁宜雖然代表共和黨出征，但是洛時認為民主黨推派的郭嫻（Malia Cohen）雖然也嫻熟公務，但是與加州的權利結構牽連太多，包括競選資金等面向，因此洛時決定為陳仁宜背書，因為他才有機會實踐主計長一職的獨立性，監督政府經費的運用。

洛時的專文指出，選民當然有自己的考量，但是在投票之前應該自問，究竟是想選出能與政黨密切合作，還是要選出一個具備獨立思考與能力，以確保政府預算用在更對的地方？洛時相信後者才是主計長一職的關鍵，因此再度為陳仁宜背書，希望讀者在11月8日投給他。

洛時除了介紹陳仁宜的現職與過去曾經擔任的重要公職外，還特別針對選民關心的政治與人工流產議題做出說明。陳仁宜本身是支持選擇權（pro-choice），先前在幫羅穆尼（Mitt Romney）競選總統時，反墮胎政策與陳仁宜無關，而且羅穆尼本身對墮胎議題的立場本就不一，而且主計長一職對於人工流產等政策幾無決定權。

另外，關於前總統川普，洛時指出陳仁宜是溫和派共和黨人，且與陰謀論無關。對於2020年的總統大選，陳仁宜曾表態認為並無不法，但一直不願表明投給了誰，直到最近才說，2016年時他自填了羅穆尼的名字，2020年則投了廢票，也不會支持川普再選一次。

洛時強調，加州的政府財政需要更透明，而且隨著歲收大增，更需要把錢用在刀口上。主計長雖然沒有左右大局的權利，但是是很多州級委員會的成員，因此在教育、醫療、運輸問題上都能發揮一定影響。陳仁宜表示過，他的焦點將會放在政府預算的監督審核上，以成效衡量施政成績，這點在加州預算超過3000億元後更顯關鍵。

加州 預算 共和黨

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