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加州主計長競選募款 陳仁宜超越對手郭嫻

編譯組／綜合報導
民主黨籍加州平稅局主席郭嫻角逐主計長。（Malia Cohen競選網頁）
民主黨籍加州平稅局主席郭嫻角逐主計長。（Malia Cohen競選網頁）

洛杉磯時報報導，今年11月大選，兩名角逐加州主計長（State Controller）候選人，共籌集740萬元，其中，華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）占57%。

在這個競爭最激烈的州級選舉，共和黨籍陳仁宜以37%得票率在初選中領先。籌款上也處於領先地位。

陳仁宜是史丹福大學教授和共和黨政策顧問，最大的支持來自投資服務領域的個人捐款者，目前他已收到1555筆捐款，平均每筆2700元。

另一位候選人，獲民主黨背書的州平稅局主席郭嫻（Malia Cohen），得到企業和勞工政治行動委員會大筆捐款支持。她獲得1074筆捐款，平均每筆2970元。

郭嫻在初選前，捐款急遽增加。在前一個月，以近三比一的比例超過陳仁宜。自最近申請截止以來，陳仁宜鉅額捐款激增。

陳仁宜的支持者來自灣區、橙縣和洛縣。郭嫻支持者主要在沙加緬度，洛杉磯和灣區。

主計長選舉的候選人委員會捐款限額為1萬6200元。兩位候選人也得到主要委員會支持，這些委員會沒有捐款限制。其中90名捐贈者，向陳仁宜捐款達到或超過最高捐款額；43名捐贈者向郭嫻捐款達到或超過最高捐款上限。

陳仁宜最大捐助者，是金融和投資公司的個人，包括富國銀行前首席執行長Richard Kovacevich夫婦，共捐贈13萬2400元。Bain & Co.公司前高管羅傑斯（Jesse Rogers）夫婦捐贈9萬9000元等。

郭嫻大量捐贈者包括教師代表、執法人員、消防員、護士、工程師等。他從服務雇員國際聯盟附屬機構（Service Employees International Union）獲得近80萬元，並從加州教師協會（CTA）得到超過30萬元。

競選加州主計長，陳仁宜募款金額領先對手。（Lanhee Chen競選網頁）
競選加州主計長，陳仁宜募款金額領先對手。（Lanhee Chen競選網頁）

加州 投資 灣區

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