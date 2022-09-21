紅州「外送」無證客 紐森籲司法部查是否違法

加州州長紐森槓上德州與佛州州長，要求司法部調查他們將移民跨州運送是否違法。（ABC 7 ）

民主黨籍加州州長紐森 （Gavin Newsom）15日公開槓上佛羅里達州長德桑提斯 （Ron DeSantis）和德州州長艾伯特（Greg Abbott）保守政策，要求美國司法部（U.S. Depertment of Justice）調查，他們將移民作為「政治道具」（political props）跨州運送的做法是否破壞法律。

ABC 7電視台報導，紐森在寫給司法部長加蘭德（Merrick Garland）信中寫道，「以虛假藉口運送包括兒童在內的家庭，在道德上應受譴責，但也可能是非法的。」他並在推特中發布該信。

紐森並未在信中提到德桑提斯或艾伯特名字，他建議聯邦政府可提出綁架和「民權陰謀」指控。

這幾個月來，德州和亞利桑那州長，已將數千非法移民 ，用巴士運送至紐約、芝加哥和華府特區。最新出台令人出乎意料的舉動是，德桑提斯將48名無證移民，空降到麻州富裕的瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard），將此事件發酵至新的政治舞台，也遭批評者譏「不人道」。

這些人抵達前總統歐巴馬（Barack Obama）居住的瑪莎葡萄園島後，主要來自委內瑞拉的移民們，獲得膳食、住所、醫療保健和工作相關訊息。

德桑提斯說，飛往葡萄園的航班是「將非法移民運送至避難所的一部分」，佛州立法機構已撥款1200萬元，將這些人運出該州。

不僅如此，兩輛來自德州移民大巴，日前也抵達副總統賀錦麗在美國海軍觀察站（United States Naval Observatory）外的住所，巴士內有上百名來自哥倫比亞、古巴、巴拿馬與委內瑞拉移民。

艾伯特稱，他投注數十億納稅人的錢，使邊境安全成為標誌性問題。