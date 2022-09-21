加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

約有2300萬名合格加州 居民可領到「中產階級退稅 」(Middle Class Tax Refund)。紐森州長與議會6月間達成協議，從加州今年980億元預算盈餘中，撥出95億元作為中產階級退稅基金，協助加州人度過目前嚴重的通貨膨漲。

紐森州長今年6月與參議會臨時議長阿特金斯 (Toni Atkins) 與眾議會議長連登 (Anthony Rendon) 簽署協議時，三人共同強調，編列加州預算必須最先考慮如何解決加州目前最為迫切問題。

他們認為，目前加州處於全球性通貨膨脹威脅壓力下，日常生活必須用品從汽油到雜貨食品，無不急遽飆漲，在高物價壓力下，數百萬名加州人面臨嚴峻挑戰，因此編列預算時必須，就是如何協助民眾度過難關。

與「金州刺激金」(Golden State Stimulus) 一樣，加州特許經營稅局 (the Franchise Tax Board) 將直接將這筆中產階級退稅直接匯入納稅人銀行帳戶，沒有採用電子報稅 民眾將收到一張金融卡。特許經營稅局將不再發送支票。

年收低於15萬家庭 每戶最高可領1050元

加州特許經營稅局官員表示，採用電子報稅民眾，將可於10月7日到11月14日間收到電匯紓困金。調整後年總收入在15萬元以下的家庭，家中有符合條件的受撫養者，將可領到1050元中產階級退稅金。同樣家庭條件，收入超過15萬元者，紓困金將降至750元。聯合申報人年收入超過50萬元，或個人申報年收入超過25萬元者，無法領到這筆中產階級退稅金。

以單身或戶主身份報稅，年收入在7萬5000元以下者，可領取700元退稅金，然而如果家中無符合條件受撫養者，退稅金降至350元。收入在7萬5001元到12萬5000元者，退稅金為500元，然無受撫養者，退稅金降至250元。收入在12萬5001元到25萬元者退稅金為400元，然無受撫養者，退稅金降至200元。

加州特許稅局將於10月7日至25日，將中產階級退稅金匯入領過「金州刺激金」民眾銀行帳戶，其他直接匯款將於10月28日至11月14日間完成。另外領過「金州刺激金」，然採用電子報稅民眾，將於10月25日到12月10日間收到金融卡，其他民眾將可於明年1月15日前收到特許稅務局發送的金融卡。

民眾欲查詳情，可上網 ftb.ca.gov 查詢「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund)。