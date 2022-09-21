我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

編譯組／沙加緬度20日電
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

約有2300萬名合格加州居民可領到「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund)。紐森州長與議會6月間達成協議，從加州今年980億元預算盈餘中，撥出95億元作為中產階級退稅基金，協助加州人度過目前嚴重的通貨膨漲。

紐森州長今年6月與參議會臨時議長阿特金斯 (Toni Atkins) 與眾議會議長連登 (Anthony Rendon) 簽署協議時，三人共同強調，編列加州預算必須最先考慮如何解決加州目前最為迫切問題。

他們認為，目前加州處於全球性通貨膨脹威脅壓力下，日常生活必須用品從汽油到雜貨食品，無不急遽飆漲，在高物價壓力下，數百萬名加州人面臨嚴峻挑戰，因此編列預算時必須，就是如何協助民眾度過難關。

與「金州刺激金」(Golden State Stimulus) 一樣，加州特許經營稅局 (the Franchise Tax Board) 將直接將這筆中產階級退稅直接匯入納稅人銀行帳戶，沒有採用電子報稅民眾將收到一張金融卡。特許經營稅局將不再發送支票。

年收低於15萬家庭 每戶最高可領1050元

加州特許經營稅局官員表示，採用電子報稅民眾，將可於10月7日到11月14日間收到電匯紓困金。調整後年總收入在15萬元以下的家庭，家中有符合條件的受撫養者，將可領到1050元中產階級退稅金。同樣家庭條件，收入超過15萬元者，紓困金將降至750元。聯合申報人年收入超過50萬元，或個人申報年收入超過25萬元者，無法領到這筆中產階級退稅金。

以單身或戶主身份報稅，年收入在7萬5000元以下者，可領取700元退稅金，然而如果家中無符合條件受撫養者，退稅金降至350元。收入在7萬5001元到12萬5000元者，退稅金為500元，然無受撫養者，退稅金降至250元。收入在12萬5001元到25萬元者退稅金為400元，然無受撫養者，退稅金降至200元。

加州特許稅局將於10月7日至25日，將中產階級退稅金匯入領過「金州刺激金」民眾銀行帳戶，其他直接匯款將於10月28日至11月14日間完成。另外領過「金州刺激金」，然採用電子報稅民眾，將於10月25日到12月10日間收到金融卡，其他民眾將可於明年1月15日前收到特許稅務局發送的金融卡。

民眾欲查詳情，可上網 ftb.ca.gov 查詢「中產階級退稅」(Middle Class Tax Refund)。

退稅 加州 報稅

上一則

15萬人登記參加金山Dreamforce盛會 飯店爆滿

下一則

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

延伸閱讀

葬禮環保選擇 2027年起 加州允許「遺體堆肥」

葬禮環保選擇 2027年起 加州允許「遺體堆肥」

紅州外送無證客 加州州長紐森控民權陰謀

紅州外送無證客 加州州長紐森控民權陰謀
學生心理諮詢法案 紐森否決

學生心理諮詢法案 紐森否決
加州推身後事新選擇 遺體堆肥

加州推身後事新選擇 遺體堆肥
德州運出非法移民 加州籲司法部調查是否破壞法律

德州運出非法移民 加州籲司法部調查是否破壞法律

熱門新聞

史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默