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15萬人登記參加金山Dreamforce盛會 飯店爆滿

編譯組／舊金山20日電
20日當天，Dreamforce大會吸引4萬多人到現場出席。（美聯社）
20日當天，Dreamforce大會吸引4萬多人到現場出席。（美聯社）

舊金山規模最大的私人企業，科技大廠Salesforce的年度會議Dreamforce周二展開。從20日至22日活動期間，舉辦地點馬士孔尼會展中心 (Mascone Center) 三個主要大樓均將舉辦各種慶祝會，目前登記參加民眾高達15萬人，比疫情前的17萬1000人相去不遠，為恢復舊金山旅遊業帶來好兆頭。

這是Dreamforce年度會議20周年慶，主題仍將是國家公園，有泡沫製成的人造岩石、高達30呎的室外人造瀑布、彩色氣球。11個地方樂隊將在Dreamforce會場表演，另有逗小狗的遊戲場。Salesforce總裁與首席行銷主任法蘭克林 (Sarah Franklin) 表示，這是最重要的一次Dreamforce年度集會。

為舉辦這次活動，Salesforce動員2000名活動服務員工，聘雇地方85%的攤販。

舊金山今年年初飯店住房率只有30%，隨後開始好轉，6月中一個星期，住房率甚至飆高到80%。不過一般而言，舊金山目前的飯店住房率仍遠遜於疫情前。舊金山飯店協會執行長巴士提安 (Alex Bastian) 表示，Dreamforce活動這一周，許多當地飯店房間都將全滿。

根據舊金山旅遊局，舊金山旅遊業恢復情形沒有像其他美國著名旅遊城市如拉斯維加斯、邁阿密那麼快，主要原因是舊金山旅遊業仰賴亞洲旅客，許多亞洲國家目前仍實施新冠疫情旅遊限制。而相較之下，拉斯維加斯或邁阿密主要旅客來自美國國內，因此這些城市旅遊業恢復得也快。

舊金山會議設備中心主任、馬士孔尼會展中心首席經理布考斯基 (Ken Bukowski)指出，Dreamforce活動開始前夕，整條市場街 (Market Street) 充滿活力。

根據舊金山旅遊中心，去年馬士孔尼中心只舉辦五次活動，包括Dreamforce 2021在內，與會人士只有1萬6500人，飯店旅館房間過夜總數為1萬7100次。馬士孔尼今年預定舉辦36項大型活動，與會人數將高達30萬8700人，旅館飯店旅客過夜總數將接近35萬次。然而與2019年馬士孔尼中心舉辦49場大型活動，飯店旅客過夜總數高達97萬次相比，仍有相當差距。

布考斯基希望中心營運可於2025年恢復到疫情前水準。舊金山旅遊中心預測今年旅客可達到2150萬人，比2021年增加26.5%，然仍比疫情前2019年少470萬人。 

舊金山 疫情 旅館

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