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金山最大會議 Dreamforce回歸 科技盛會帶旺經濟

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德表示，Dreamforce盛大會議對舊金山經濟的復甦至關重要。 （記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德表示，Dreamforce盛大會議對舊金山經濟的復甦至關重要。 （記者李怡／攝影）

科技巨頭Salesforce自20日起一連三天，在舊金山市金融區馬士孔尼中心(Moscone Center)舉辦第20屆年度會議Dreamforce，當天的大型科技盛會吸引4萬多人到現場出席，使得舊金山市中心再現疫情前的繁榮熱鬧景象。

舊金山市長布里德表示，很高興看到Dreamforce再次回歸， 會議將世界各地的商業領袖、企業家和創業者帶到舊金山，大家在此建立關係和鏈接、學習和探索前沿科技，這對舊金山經濟的復甦至關重要。

本次的Dreamforce會議，是舊金山市自2019年以來的最大型現場會議。由周二至周四(22日)一連三天舉行，預估將為城市的經濟復甦、觀光和商務旅遊注入強心針，預期為市中心地區帶來4000萬元的經濟效益。

市府事前已為會議進行期間馬士孔尼中心附近和周邊地區做好交通壅塞的紓導準備。市交通局表示，第3街以東與介於市場街與霍華德街(Howard Street)之間的第4街將會特別壅塞。會議舉行期間，霍華德街封閉。

Salesforce聯合創辦人和首席執行長貝尼歐夫（Marc Benioff） 在周二的新聞發布會上表示，這次的盛會是有史以來最大的Dreamforce。他表示，今年現場付費參加者的人數比2019年還多。會議吸引來自世界各地的參觀者和媒體人來到舊金山，其中包括來自日本、愛爾蘭、法國和澳洲的記者。

貝尼歐夫指出，因舊金山金融區大部分是辦公樓，這也是城市疫後經濟復甦緩慢的一個原因。包括Salesforce在內的許多大型企業，目前還不要求員工返回辦公室。貝尼歐夫表示，擁有更多混合用途的住房，會加快城市經濟的恢復速度。他支持在市中心建造更多住房。在過去十年中，舊金山金融區建造了大量的辦公大樓，但在疫情期間，因成本高昂開發商沒有將辦公室改建為住房，使得北岸金融區的住房項目開發用地變得極為稀少。

近期各大媒體頻繁報導舊金山的暴力犯罪與街頭治安問題，但據幾位Dreamforce與會者表示，他們本次對舊金山的印象，並不像報導的那麼糟糕。來自阿肯色州44歲的賈里德·里德（Jared Reid）說道：「舊金山看起來與我上次來（2019年）一樣，到目前為止一切都很好，會議之餘計畫會遊覽城中景點，並體驗舊金山不同風味的美食。」

有別於去年會議按市府當時指引規定，與會者須在室內戴口罩、接種疫苗以及每日接受新冠檢測，今年Salesforce沒有規定任何與會者提交任何接種疫苗證明，亦沒有實施檢測規定。

舊金山 檢測 疫情

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