本季虧4900萬 Gap計畫在金山、紐約等地裁員500人

總部位於舊金山的服飾零售商Gap宣布，將裁去500個辦公室職位。（美聯社）

由於經濟疲軟、零售銷售狀況欠佳，在包括Walmart、Best Buy、Peloton和Bed Bath & Beyond等零售商紛紛宣布裁員 之後，總部位於舊金山 的服飾公司Gap也計畫在舊金山和紐約市等地裁員500人。

Gap發言人證實，在經過多年的掙扎後，公司決定裁去500個辦公室職位。Gap經營包括同名品牌Gap、Old Navy、Banana Republic和Athleta等服飾連鎖店。

新冠疫情 和供應鏈成本飆升對Gap造成極大的財務損失。Gap上周和饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）結束了兩年的合作夥伴關係，店內不再銷售肯伊威斯特的Yeezy服裝系列。

根據Gap最新的年度報告，截至今年1月29日，Gap擁有約9萬7000名員工，其中9%是辦公室職員，約8700人。

Gap執行主席馬汀（Bob Martin）8月時指出，他們正在計畫降低營運成本，以提高盈利能力。Gap前執行長辛格（Sonia Syngal）已於7月離職，馬汀目前暫代執行長職務。

Gap的財務報告顯示，在截至7月30日的前三個月中，Gap銷售額平均下降8%。按品牌來分，Gap下降10%，Banana Republic下降9%，Old Navy下降13%，但Athleta上升1%。Gap本季度虧損4900萬元，但去年同期獲利2億5800萬元。