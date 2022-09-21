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舊金山華埠中央地鐵耗時10年 11.19開通

記者王子涵／舊金山報導
華埠-白蘭站目前仍在最後施工階段，主要設施如電梯、出入閘口都已安裝完畢。（記者王子涵／攝影）
華埠-白蘭站目前仍在最後施工階段，主要設施如電梯、出入閘口都已安裝完畢。（記者王子涵／攝影）

舊金山華埠中央地鐵（Central Subway）將於11月19日正式開通，從現在起到年底前，將保持周末兩天試運營的狀態。這一條連通市場街與華埠的地鐵線路修建，耗時超十年，交付時間多次延期。華埠居民感嘆，「終於開通了！等待過程經歷了苦難，貫穿了我們人生的黃金歲月。」

位於市德頓街（Stockton Street）的華埠-白蘭站（Chinatown-Rose Pak）目前仍在加緊施工，但主要設施如電梯，閘機都已安裝完畢。交通局稱，新的地鐵線路將在11月和12月免費對公眾開放，並爭取在農曆新年之前完全開放。

中央地鐵線路耗時逾十年耗資近20億元，原計畫於2018年開放，但因各種原因，交付時間被一次次延後。2021年底由於地鐵站內發生火災，交通局再一次宣布延期。

華埠居民Tracy的店鋪位於地鐵站的對面，從工程清拆到現在，足足十年過去了；她感慨萬千，「之前以為地鐵落成，我又在對面開了間甜品餐廳，想不到，地鐵一而再再而三地延後，我們也因此受影響，很艱難的度過這些年。」Tracy說，「希望地鐵落成能為華埠帶來更多的商機。」

舊金山縣交通局（SFCTA）局長、市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，中央地鐵的開通實現對華埠社區的承諾，即提供更好的交通聯結。

舊金山市交通局（SFMTA）局長譚姆林（Jeff Tumlin）表示，舊金山人終於能夠體驗到從華埠到SoMa區到灣景區的社區聯結的願景，這就是舊金山交通局所設想的。「我知道這個消息人們已經等了很久，所以我想感謝在施工區域附近的社區成員和企業，希望中央地鐵的開通能夠帶動城市和社區的經濟復甦。」

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，中央地鐵的開通是25年來社區努力爭取和宣傳推動的成果，從中華總商會、白蘭基金會到華協中心、華埠住客協會等都參與其中，對華埠來說意義非凡。「中央地鐵是對交通公平的投資。」楊重賢說。

中央地鐵是T線的延長線，共設有4個車站，包括華埠白蘭站（Chinatown-Rose Pak）、聯合廣場/市場街站（Union Square/Market Street）、芳草地/莫斯科尼站（Yerba Buena/Moscone Station）、4th & Brannan站。

舊金山中央地鐵（Central Subway）將於11月19日開通，在年底前將保...
舊金山中央地鐵（Central Subway）將於11月19日開通，在年底前將保持周末兩天試運營的狀態。（舊金山交通局提供）

地鐵站 華埠 舊金山

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