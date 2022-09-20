學生心理諮詢法案 紐森否決

加州州長紐森否決一項學生心理諮詢服務計畫，表示成本太高。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）19日否決了一項提供擁有私人保險 的學生在學校使用心理諮詢的法案，稱這項法案的成本太高。

紐森支持增加校園心理諮詢服務一向不遺餘力，但他表示，這項法案部分內容與政府現行的工作有所重複。不過，協助提供校園心理諮詢的團體表示，儘管他們肯定州長的工作，但這些工作仍不足以消弭使用不同保險的學生面對的服務差距。

提供灣區約80所學校心理諮詢服務的塞尼卡集團（Seneca Group）執行董事戴特曼（Robin Detterman）表示，加州在提供心理諮詢服務給使用「加州聯邦醫療補助計畫」（Medi-Cal）的學生這方面，已有長足的進步。根據加州醫療基金會（California Health Care Foundation）的數據，加州約有40%的學生使用Medi-Cal。

戴特曼指出，使用Medi-Cal的學生可以在校內接受心理輔導，但使用私人保險的學生只能接受校外服務，這讓使用私人保險的學生必須等待很長的時間才辦法獲得服務。在這個過程中，家長必須先獲得醫師轉介，然後選擇一個開放接受新病人的心理諮詢師，再和選定的心理諮詢師預約看診。

戴特曼說：「學生們接受心理輔導服務的差距很大，在等待獲得幫助的過程中，學生的狀況可能會變得很糟。」

AB552法案的目的在提供戴特曼所謂的「權宜之計」，允許使用私人保險的學生先透過學校接受輔導，他們的家人可以同時尋找有參與其私人保險計畫的心理諮詢師。

加州兒童與家庭服務聯盟（California Alliance of Child and Family Services）執行董事史東納默茲（Chris Stoner-Mertz）說：「我們代表加州兒童與家庭服務聯盟所服務的160個社區，對紐森州長否決AB552法案感到失望。加州年輕人正在經歷一場前所未有的心理健康危機，拖延滿足孩子們的需求，將使危機加劇。」

紐森表示，AB552法案部分措施的成本太貴，加州難以負擔。

紐森說，儘管加州預算盈餘高達975億元，但收入並未以預期的速度累積。他指出，立法會今年通過的所有法案，會使加州在預算之外每年增加100億元的支出，這些額外的支出必須透過預算審議過程來協商。

紐森說：「雖然我認同法案提出的解決兒童和青少年心理健康需求的目標，但法案提出的夥伴關係計畫，與正在進行的學校行為健康服務有所重複，我擔心會產生數千萬元包括一次性和持續性的支出。」