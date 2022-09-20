我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

穆斯林節日放假？ 社區民眾強烈反對 金山教委會決​​擱置

記者李怡／舊金山報導
舊金山教委會通過決議，擱置將開齋節作為學校假期的決​​定。（記者李怡／攝影）
舊金山教委會通過決議，擱置將開齋節作為學校假期的決​​定。（記者李怡／攝影）

舊金山教委會於8月上旬投票通過，從2023-2024學年開始，將把穆斯林宗教節日「開齋節」（Eid Al Fitr）和「宰牲節」（Eid Al Adha）列為學區假日；但由於社區民眾的強烈反對，以及因為對其他宗教或文化缺乏類似認可而可能面臨訴訟的威脅，19日教委會通過一項決議，將擱置把開齋節作為學校假日的決定。

舊金山市聯合學區（SFUSD）教育委員會投票通過要將穆斯林宗教節日作為學區假期的決定，立即就惹來爭議。當時，華裔教育委員徐安（Ann Hsu）在九名教委中投下唯一的反對票。徐安回應本報採訪時稱，教委會做出關於假日設立的決定應先考慮到法律、學區金融預算與大部分家長的習慣和觀念，而不應該自行主觀決定。

與此同時，針對學區教委會的決定，律師斯科特（Paul Scott）近日發函警告，指稱該決定違法，要求教委會在本月底前撤回決定，否則將告上法庭。

徐安表示，穆斯林社區跟教委會與學區總監要求了一年之久，請求將穆斯林的宗教節日作為舊金山校區的節假日，多數教委在不忍心拒絕的情況下，紛紛投票同意，從2023-2024學年開始會把穆斯林宗教節日「開齋節」和「宰牲節」列為校區假期。徐安指出，教委會這一表決過程是極其不負責任的，既缺乏數據參考的標準，又缺乏正常的諮詢的程序，只是出於主觀的判斷。

徐安說道，學區從主觀出發，認為穆斯林社區從「九一一」事件之後一直備受歧視，教委會可以通過這一方式讓穆斯林社區覺得被支持。

但徐安認為，支持一個社區不一定要通過設定假日來認可，有太多種方式可以表達和呈現。目前這一決定把教委會又推上了風口浪尖，且有被法律制裁的風險。

律師斯科特在發給教委會主席林謙悅的信中指出，教委會的穆斯林假日決定違反了「布朗法案」（Brown Act）。他還說，這項決定也違反了憲法第一修正案的相關規定，即禁止政府偏向某一個宗教而忽略其他宗教。因為其他各種宗教如印度教、猶太教、佛教等，也都有各自的宗教節日。

斯科特列舉人口調查數據稱，舊金山市人口中信奉印度教的有5%、猶太教有3%、佛教有2%，而穆斯林僅為1%。斯科特認為，佔有更大人口比例的宗教沒有得到宗教假期，而穆斯林得到了，顯然是「過分偏向某一個宗教而忽略其他宗教」。

另一位律師弗里斯（Robert De Vries）也已致函教委會，表達同樣立場，聲稱如教委會不撤回該決策，或將面臨兩起訴訟。有部分華裔家長也表示，很擔心如果穆斯林宗教節日開了先例，可能其他宗教如印度教、猶太教、佛教等信徒都會申請宗教假日。

學區 舊金山 投票

上一則

灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

下一則

美國新冠疫情結束？專家：希望這是真的

延伸閱讀

中義麵食嘉年華 金皇越南獲最受歡迎華埠餐廳

中義麵食嘉年華 金皇越南獲最受歡迎華埠餐廳
初選獲勝 高德曼答謝華埠

初選獲勝 高德曼答謝華埠
送走無證客是雙面刃 德桑提斯恐失佛州西語裔選票

送走無證客是雙面刃 德桑提斯恐失佛州西語裔選票
紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪

紀事報民調：近半金山人最不滿教委會 還擔心無家可歸、犯罪
灣區教委徐安拚連任：感謝公立教育「使我能過上現在生活」

灣區教委徐安拚連任：感謝公立教育「使我能過上現在生活」

熱門新聞

薛乃莊鼓勵居民將庭院改造成耐旱的植物造景。（記者李榮／翻攝）

加州乾旱 水利委員：節水不是不沖馬桶少洗澡

2022-09-16 19:34
一個暴風系統將從阿拉斯加南下，灣區本周末將降雨。（美聯社）

罕見9月暴風持續 恐降溫20度 太浩湖、優勝美地可能降雪

2022-09-16 14:12

北灣規模4.4地震 震裂煤氣水管 專家：大地震預警

2022-09-15 02:18
氣象預測，周末暴風將為灣區各地帶來明顯的降雨。（Getty Images）

暴風來襲 灣區18日起降大雨 氣象預測：北灣降雨最多

2022-09-17 02:18
產品包括TikTok的字節跳動公司總部將搬到矽谷。（取自推特）

字節跳動擴張辦公室 將搬到矽谷

2022-09-16 15:02
隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

2022-09-18 02:00

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程