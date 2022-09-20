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灣區馬連機場接駁車 否認運送無證移民

編譯組／灣區19日電
馬連機場接駁車副總裁休斯（左）接受採訪時表示，他們與運送移民的行動無關。（電視新聞截圖）
馬連機場接駁車副總裁休斯（左）接受採訪時表示，他們與運送移民的行動無關。（電視新聞截圖）

灣區一家公司的接駁巴士日前出現在紐約市運送無證移民的畫面中，對這家公司造成困擾，他們已出面對這件事做出回應。

在國家廣播公司（NBC）17日的晚間新聞報導中，可以看到運送無證移民到紐約的巴士車體上印著「馬連機場接駁車」（Marin Airporter）的字樣，在網路上引起一些負面評論。

總部位於馬連縣的馬連機場接駁車公司副總裁休斯（David Hughes）18日表示，他們與這項運送移民的工作無關，在電視新聞畫面中看到的巴士，是他們幾個月前賣給其他公司的巴士。

休斯說：「負責這項運送工作的公司應該塗掉我們公司的標誌，換上他們自己的。我們與這次運送移民或將任何人從德州送到紐約的事情完全無關。」

馬連機場接駁車在聲明中表示，他們「絕對不是這項行動的一份子」，認為巴士新主人應該重新粉刷巴士車體，但他們沒有這麼做。

休斯說：「我們會發出『停止並終止令』（cease and desist），也可能不得不採取法律行動，要求他們把我們的公司名稱從巴士車體外除去。對方已經侵犯了我們的名譽和商標，我們正在研究應該採取哪些行動。」

近來，德州、亞利桑納州和佛羅里達州的共和黨州長不斷將移民運往所謂的「庇護城市」，紐約市正在考慮採取法律行動，阻止這些州把更多移民運到紐約市。

老顧客對馬連機場接駁車公司捲入這場全國性紛爭之中感到驚訝。

灣區居民小田（Sharron Oda）說：「我認為，他們沒有除去巴士外的標誌是不對的，因為運送移民的事件現在美國各地都引起了軒然大波。」

休斯表示，在購買巴士的公司做出除去馬連機場接駁車標誌的回應之前，他暫時不會公布對方名稱。

移民 機場 紐約市

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