美國新冠疫情結束？專家：希望這是真的

拜登總統稱新冠疫情已經結束，但專家不這麼認為。（美聯社）

拜登 總統18日宣告新冠疫情 已經結束，這個說法在已經少有人關心疫情、但每日仍有數百人死於新冠的美國引起爭議。

拜登18日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目中的說法遭到部分人士抨擊，也讓其他人感到困惑。這引出一個連醫學 專家都難以明確回答的問題：我們何時才能知道新冠疫情已經結束？

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「根據醫學定義，我們仍處於疫情之中，只不過，人們現在選擇在心理上和日常生活中不再對它做出反應。在人們心目中，世界已經停止因應疫情，我們的社會也不再翻天覆地處理它。我認為，這是一種政治和心理層面的看法，並不是傳染病學的看法。」

根據Axios-Ipsos的新冠指數民調，儘管不是完全，美國在很大程度上已擺脫疫情的包袱，46%的民眾表示已經重拾疫前生活，只有37%的人外出還會戴口罩。

根據美國疾病防制中心（CDC）的數據，自7月以來，新增病例數雖然持續下降，但目前每天仍有將近400人死於新冠，是2021年7月時的兩倍。

史克里普斯轉化醫學研究院（Scripps Research Translational Institute）院長托波（Eric Topol）推文說：「希望這是真的。」托波指出，拜登2021年6月也曾表示過，美國將在當年的國慶日擺脫新冠疫情，但隨之而來的是一波又一波的病例激增和死亡。

托波認為，所謂疫情結束，應該是總統和政府希望在二價加強針（bivalent booster）的幫助下超越疫情的意思。

史丹福大學醫學院教授巴特查里亞（Jay Bhattacharya）則認為，拜登的說法來得太遲了。

巴特查里亞說：「拜登總統是對的，疫情緊急狀況已經結束，應該繼續研究更好的治療方法，但封鎖、限制、散佈恐懼等行動應該停止。」

不過，舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）認為，這個問題的答案有些複雜。

瓦賀特表示，儘管疫情現在對人們的威脅低於過去，民眾也有辦法保持安全，但在某個時間點，「我們必須把緊急狀態轉為具有可持續性的長期戰略。」

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，現階段不太可能正式宣布疫情已經結束，但社會正在朝正確的方向前進。但她也說：「目前仍然有許多人因為感染新冠失去生命。」