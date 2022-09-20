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加州推身後事新選擇 遺體堆肥

編譯組／綜合報導
加州將於2027年開始，允許一種「人類堆肥」的替代埋葬方式。(ABC7)
加州將於2027年開始，允許一種「人類堆肥」的替代埋葬方式。(ABC7)

加州州長紐森（Gavin Newsom）18日簽署AB 351號法案，加州將於2027年開始，允許一種「遺體堆肥」（human composting）的替代埋葬方式，加入華盛頓、科羅拉多、俄勒岡和佛蒙特州的行列。

洛杉磯時報報導，這個由加州眾議員加西亞（Cristina Garcia）提出的法案，將替自然有機還原創建一個監管程序。方法是將人類遺體放置在鋼製容器後30至45天後自然分解，並埋在木屑、苜蓿和其他可生物降解的材料中。之後，該過程產生的營養豐富土壤，返還給家庭或捐贈用於保護土地。

支持者稱，這種方式是個環保替代方案，可代替傳統埋葬選項。例如，火化是一種產生二氧化碳排放過程，傳統的葬禮使用化學物質防止屍體腐壞，且使用不能生物降解的棺材儲存屍體。

加西亞在一份聲明中說，「由於氣候變遷和海平面上升，對環境造成非常現實的威脅，這是一種最終處置的替代方案，不會造成碳排放物排放至大氣中。」

這是加西亞在2020年和2021年之後，第三次嘗試在加州批准人類堆肥法。她的辦公室表示，對每個被堆肥與埋葬或火化的人而言，環境影響是立竿見影的。提供遺體堆肥的公司表示，相較每位選擇埋葬或火葬的人來說，這將節省相當於一公噸的碳進入大氣。

這項新的埋葬方式，將替加州3900萬居民提供有意義的葬禮選擇，與傳統埋葬或火葬相比，可節省碳排放、水和土地使用。總部位於西雅圖的Recompose公司執行長斯派德（Katrina Spade）說，該公司是全國第一家建造遺體堆肥設施的殯儀館，「臨終前能治癒這個地球很重要。」

加州天主教會議（California Catholic Conference）反對該法，稱該過程「將人體簡化為一次性商品。」

「恭敬的埋葬屍體或紀念死者骨灰的作法，符合對死者崇敬和關懷的普遍價值規範」該組織表示ˋ。

紐森在沒有任何評論下簽署該法。

據悉，遺體堆肥比棺材埋葬略便宜，但約在5000元至7000元左右，比火葬昂貴。人類堆肥過程中產生的土壤，可在獲得許可的情況下在私人土地上使用，否則將受到與在加州散佈火化遺骸相同限制。

提供埋葬服務的Earth Funeral聯合創始人哈里斯（Tom Harries）說，「這是個消費者選擇問題，加州人應該能獲得一種自然、碳中和、可持續替代火葬或埋葬的死亡選擇。」

加州 紐森 氣候變遷

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