聖他克拉拉市議會通過 El Camino Real交通走廊方案 重新制定

聖他克拉拉市將重新制定擴建El Camino Real計畫。(Getty Images)

聖他克拉拉市將再次重新制定擴建El Camino Real交通走廊提案計畫，包括建設共約4500戶房屋的主要道路重新設計。市長吉爾莫(Lisa Gillmor)表示，市議會今年6月已批准了100萬元城市改善經費，專用於El Camino Real設計計畫。

市議會日前以4比3投票 通過重新制定擴建El Camino Real計畫。聖他克拉拉市期望改造市區最重要的交通走廊，提案已經進行了多年。根據市府報告，El Camino Real道路最寬處約有100英尺寬，是聖縣巴士載客量最高的地方。距離聖他克拉拉火車站不到一英尺，是加州 火車通勤鐵路服務、Amtrak城市走廊、Altamont通勤快車與BART延伸路線計畫車站的交會點。

擴建草案計畫專注在混合式住房與零售開發，透過增加改良的自行車道、更寬的人行道，與更頻繁前往加州火車聖他克拉拉站的巴士服務，提供數千戶新房屋與商業空間，以及更安全更有效率的通勤。計畫包括專用保護自行車道、更安全的巴士上車區域、改良十字路口，以及更佳的景觀美化與照明。

「矽谷 公共交通用戶」(Silicon Valley Transit Users)創辦人布瑞德利(Eugene Bradley)表示，他希望看到計畫能重視直達巴士路線、自行車道與更寬闊的人行道。

他指出，現階段討論仍以車輛為中心，並未有足夠專注在其他交通方式。市議員們應該親自沿著El Camino Real道路行走，實際了解這個地區的動態。由於並非每個人都能夠在聖他克拉拉與矽谷擁有一輛車，在可能的情況下，需要更加重視步行和騎自行車的專用道，以及輪椅通道。

擁有20年交通產業經驗的專家艾克曼(Jayme Ackemann)表示，計畫承接「大道計畫」(Grand Boulevard Initiative)傳統，規畫在沿著這個矽谷「主要街道」，建設多用途住房、零售業與具有交通通道支持的社區。她指出，聖他克拉拉一直是多種交通模式結合的地方，也是多用途交通村落的最佳候選地，不僅支持體育場與地方商業，也提供聖他克拉拉大學更好的資源，並為當地提供更好的其他區域性設施。