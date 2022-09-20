調查不當警員 聖荷西獨立監督團體要求透明化

圖為聖荷西警察局長馬塔。(聖荷西警局官網)

代表民間的聖荷西 獨立警察 監督（independent police auditor, IDP）努耶（Shivaun Nurre）指出，她將更詳盡調查民間對警察辦案的控訴與怨言，並強調聖荷西警局經常在沒有面談遭民眾控訴警察情況下，即將他們放過。此外警察觸犯法規證實之後，聖荷西警局一般也沒有嚴正處理。

努耶說，調查必須客觀且徹底，聖荷西警局必須更深入客觀調查，不可聽信自己警員一面之辭。聖荷西2021年獨立警察報告將於近日內送交聖荷西市議會審查。

根據這份報告，努耶與其幕僚多次發現，聖荷西警局調查有關警局員工爭議性事件時，經常沒有約談涉案警察，即將全案終結。雖然有時在獨立警察監督抗議下，警局終於約談涉案員工。

報告中亦提到幾項有關調查警察行為的重大改變，其中包括警局內部員工亦可對獨立警察監督提出申訴案件。過去該單位只接受民間所提案件。

聖荷西選民2020年投票 通過G提案，其中包括將調查警員全力移轉到第三單位，這個第三單位可能是聖荷西獨立警察監督，也可能是其他機關團體。

獨立警察監督報告顯示，2021年民眾對警察所提控案共333件，每宗控案可能包括一個以上事件，因此全部指控事件總共約為1000宗，比2020年劇增24%。

努耶說，今年獨立警察監督最大的成就是調查內容與品質更為深入，其中包括警察辦案隨身錄影內容，有了這些證據，獨立警察監督可取得更多相關證據，作出更公正的判斷。除了保障民眾，也保障優秀警官。

聖荷西警長馬塔 （Anthony Mata) 稱，聖荷西警局2021年共接獲30萬9000個報案電話，年增率為0.089%。

努耶並且指出，2020年聖荷西抗議非裔佛洛伊德（George Floyd）命案時爆發12宗濫用警力事件，這些控訴案目前由於相關民事訴訟問題，陷於停頓，最近才又重新開放調查。由於種種延誤，獨立警察監督無法於提出2021年度報告前，完全相關調查。