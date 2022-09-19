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屋崙華埠奶茶店凌晨遭破窗 3分鐘損失2600元

記者劉先進／屋崙報導
監控錄像顯示，竊賊騎著單車，凌晨到屋崙華埠奶茶店作案。（記者劉先進 ／翻攝）
監控錄像顯示，竊賊騎著單車，凌晨到屋崙華埠奶茶店作案。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙華埠富興中心一家奶茶店工作人員Molly 18日說，有竊賊16日凌晨騎著單車過來，打破玻璃登堂入室，偷走600元。但加上兩塊玻璃維修費，店鋪損失2600元。根據監控錄像，竊賊凌晨3時33分進入，3分鐘後得手離開。

屋崙華促會（OCIC）民用人行道委員會共同主席彭一玲（Elaine Peng），16日去查看華促會聘請的社區大使清潔華埠情況，無意中看到奶茶店被人破門而入，於是報警，並拍攝到警方查看監控錄像的情形。

視頻顯示，16日凌晨3時33分，一個竊賊踩著單車，從附近慢悠悠過來。然後在奶茶店門口徘徊，疑似開始砸破門窗下手。查看錄像的警員解釋說，小偷從9街方向過來，偷竊手法疑似與另一起盜竊手段相似。

屋崙華促會（OCIC）聘請的社區大使，正在清掃玻璃。（彭一玲供圖）
屋崙華促會（OCIC）聘請的社區大使，正在清掃玻璃。（彭一玲供圖）

Molly說，富興中心的保安在16日凌晨3時巡邏，還沒見到有人入室盜竊。但是到了凌晨4時多，罪案已經發生，賊人下手時間在3時到4時之間。她接到保安通知後，凌晨緊急趕到現場，發現彭一玲已經報警，且警察已來。後來警方給了她報案號碼，記錄了一些東西。截至目前，還未得到警方的更新。

竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）
竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）

Molly後來點算店鋪內部，發現收銀台的一些紙幣以及顧客給員工的小費，都被賊人洗劫一空，估計損失有600元。而賊人打破兩扇玻璃門窗，維修費需要2000元，總共損失2600元。Molly提供的照片顯示，賊人慌忙中還將一些小面額的硬幣撒在地上。幾個櫃子和抽屜被打開，現場一片狼藉。「華埠近期治安都不錯，一直有義工和警察巡邏，沒想到還有這樣的盜竊案發生。希望警察能盡快抓住賊人。」

彭一玲表示，屋崙華促會此前聘請社區大使清潔華埠。考慮到社區大使工作時間很早，在16日凌晨，她到現場查看大使打掃衛生情況。凌晨5時許，發現事發奶茶店門窗破碎，有盜竊情況，所以連忙致電911，並等待警方過來，方便說明情況。接著，社區大使又幫忙清掃地面上的玻璃碎片，避免傷到行人。彭一玲還幫忙奶茶店用木板封起來。

竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）
竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）

彭一玲強調，奶茶店內並沒有監控。但查看富興中心的監控發現，小偷是凌晨3時33分進入店鋪盜竊，3時36分出來，3分鐘時間就得手，速度較快。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，他也和奶茶店東主有過交流，得知光是收銀台內的紙幣，以及來不及收起來的顧客小費，店鋪損失現金數百元。目前，華埠一些店鋪將收銀台抽屜打開，避免小偷登堂入室，打爛收銀台，造成更大損失。「收銀台不鎖住，直接打開，小偷能看到內部有多少錢。」

馬作林說，這也是華埠近兩個月來首個破門入店的盜竊事件。近段時間，有關塗鴉、砸爛車玻璃、入室盜竊、破壞公共設施、翻倒垃圾桶，或拆壞停車咪表掏錢的案件，均集中在晚上10時到上午8時前發生。竊賊的交通工具有單車、滑板、充電滑板車等，作案靈活快捷，逃跑應變快速。因為華埠白天有警察駐守，有多支巡邏隊，賊人難以下手，只能在空檔期作案。希望填補夜間巡邏，全天候護衛華埠治安。

竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）
竊賊凌晨入室盜竊，將華埠奶茶店的玻璃砸爛，室內翻得亂七八糟。（Molly供圖）

華埠 警察 屋崙

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