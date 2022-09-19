防新冠重症 醫師籲注射升級版疫苗

圖為現場等候接種升級版疫苗的民眾。（記者李怡／攝影）

東華醫院18日在舊金山華埠 男青年會舉行「社區家庭疫苗接種日」活動，提供升級版新冠加強針（Bivalent，主要是針對變種Omicron配方）及流感疫苗 接種。因很多民眾並不知曉升級版疫苗開打，因此在當天僅接種了約50劑。醫師呼籲市民應積極接種疫苗，以防新冠重症。

東華醫院門診部主任張穎（Rain Zhang）表示，即使在今天疫苗外展活動結束後，市民仍然可以到東華醫院本院或是門診進行升級版疫苗接種，無需預約。持有效健康保險卡即可免費接種。

目前升級版加強針，提供針對12歲以上人群的輝瑞（Pfizer）疫苗，以及18歲以上人群的莫德納（Moderna）疫苗。注射資格必須已完成第一輪2劑基礎疫苗（Primary Series）的接種，且距離上一劑疫苗注射至少間隔2個月。注射流感疫苗資格為年滿6個月即可。

期間最常見的問題是，流感疫苗與升級版新冠疫苗是否可以同時注射。東華醫院醫師巫艷萍表示，兩種疫苗可以同時注射。如不在同一天注射，需要間隔兩周。對於升級版疫苗的注射副作用，巫艷萍說，與第三第四劑的反應差不多，可能會出現發燒、疲勞或是頭痛等症狀。但可以通過休息、多喝水和吃退燒藥等來緩解，症狀約兩至三天後會消失。

張穎呼籲民眾應積極注射升級版疫苗，以防止重症和控制住院率。如已經注射了基礎針疫苗，可跳過第三和第四劑疫苗加強針注射，直接注射升級版疫苗即可。

目前對於新版新冠疫苗，很多民眾還不知曉已經問世開打，且坊間流傳備孕和孕婦不能打。對此，張穎表示，聯邦食品藥品監督管理局（FDA）從未表示備孕或孕婦不能注射。相反FDA鼓勵孕婦注射，以防在孕期不能服用任何藥物帶來的困擾。

活動當天，東華醫院、華人保健計畫（CCHP）、華埠青年會（YMCA）、社區青年中心（CYC）等還在華埠青年會和黃顯護遊樂場開展免費「家庭健康同樂日」活動，現場提供免費的健康檢查、安全相關知識授教、疫苗注射等。