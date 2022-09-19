灣區、北加降及時雨 緩解乾旱和山火

加州目前面臨嚴重乾旱，這次暴風雨來得正是時候。(美聯社)

灣區 與北加州 18日上午開始降下及時雨，緩和地方乾旱，亦暫時減輕灣區與北加 州危險的山火襲擊。

根據全國氣象局，灣區大部分地方18日上午降雨低於原先預測，不過雨勢稍後仍可能加強。18日上午雨勢最強地區集中在聖他克魯茲山脈與北灣地區，其他地方降雨量不大。

全國氣象局氣象學家柏林傑(Dalton Behringer)表示，這次暴風雨帶來的雨水可能只達預測低端標準，無法達到高端雨量，不過暴風雨剛開始，仍有轉變機會。

根據美國海洋與大氣管理局(the National Oceanic and Atmospheric Administration)偵測，截至18日上午10時45分，聖他克魯茲山脈降下0.31吋至0.53吋雨水。北灣大部分地區與聖他羅莎(Santa Rosa)以北101號公路沿線，降雨量至少達0.25吋。波德加灣(Bodega Bay)18日上午10時45分時，降雨量達到0.52吋。

雖逢周日，馬連縣史廷森海灘(Stinson Beach)在一片風雨下，海灘已無多少遊客，情景與兩周前形成明顯對比。當時灣區籠罩於強烈熱浪中，史廷森海灘人潮洶湧，通往海灘的一號公路嚴重堵塞。

柏林傑表示，北加州地區未來幾天仍將降雨，舊金山與屋崙這幾天內可能降下半吋至四分之三吋雨。他指出，灣區下雨主要原因是一道來自阿拉斯加灣的低氣壓沿著太平洋海岸南移，目前停滯在舊金山灣西邊海洋上方。這道低氣壓將持續滯留灣區約兩天時間，帶來迫切需求的雨水與涼爽天氣。

氣象局另外預測強風將襲擊太平洋沿岸，包括安克灣(Anchor Bay)至蒙特瑞海灣沿岸地區。氣象局19日凌晨4時起將發出強風警告。強風警告期間，風速每小時20哩至30哩，最高時速達每小時45哩。

加州目前面臨嚴重乾旱，這次暴風雨來得正是時候。根據美國乾旱監測(the U.S. Draught Monitor)，包括灣區在內，整個加州進入嚴重乾旱狀態。加州41%地區，包括沙加緬度谷大部分地區，均屬「極度乾旱」(extreme drought)狀態。雖然為期短暫，灣區目前這道暴風雨可稍微減輕北加州山火威脅。

根據全國氣象局，暴風雨過後，高溫乾燥天氣將再度降臨，地方山火危險性將再度提高。

柏林傑說，無論這次暴風雨帶來多少雨水，灣區很快就再將回到乾旱狀態，這次風雨不無一些緩和作用，地方急需這種暴風雨。灣區與北加州目前仍面臨嚴重山火威脅，更多暴風雨將可保護民眾安全。