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佛斯特市中餐館被盜 社區治安亮紅燈

編譯組／佛斯特17日電
佛斯特市中餐館被盜，以往安全又安靜的社區，近年財產犯罪直線上升。 （電視新聞截圖）
佛斯特市中餐館被盜，以往安全又安靜的社區，近年財產犯罪直線上升。 （電視新聞截圖）

中半島上一個安靜城市的居民，在一連串的犯罪行動後採取了額外的預防措施，而統計數據顯示，他們的擔憂可能是正確的。

一走進位於佛斯特市的Chez Xue餐廳，在前台區域就可以看到寫有 「不收現金，只收卡」的標識。餐館主人薛友友（音譯，You You Xue）稱，看著其他商家被強搶是非常可怕的；若將收款模式改為只用卡，就不會成為歹徒搶錢的目標。

然而，薛的安全感在周一（9月12日）早上轟然倒塌：餐廳的監控顯示，一名男子撬開了前門的鎖箱，在廚房裡四處查看。另一段視頻裡，他拿起櫃台上iPad，並偷了四大桶食用油。食用油的價格是50美元一桶，在疫情期間已經翻了一倍多，對現在的餐館來說，它就像液體黃金。

佛斯特市警察局表示，該局周四（9月15日）在舊金山找回了被盜的iPad，並根據設備的位置繼續尋找相關人員。

佛斯特市以其田園式的瀉湖和水道而聞名，並不是一個經常上新聞的地方。該市的網站甚至吹噓自己是美國第63個最安全的城市。然而，就在幾周前，一位85歲的老人從街對面的Costco被跟蹤回家，並遭搶走3萬美元的勞力士表，這讓薛和一些社區成員更加警惕。

這些不安全的感覺似乎是有道理的，根據聯邦調查局的統計數據，自2019年以來，佛斯特市的財產犯罪一直在上升，從2020年的482起案件大幅上升到2021年的608起。

「在關注食物的同時，我們不得不關注安全，」薛說。「這很令人失望，但在看到進一步的變化之前，這是在灣區做生意的現實。」

中餐館被盜，業主無可奈何。（電視新聞截圖）
中餐館被盜，業主無可奈何。（電視新聞截圖）

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