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Salesforce年會下周舊金山舉行 安全提示：與會者出場摘胸卡

編譯組／舊金山17日電
Salesforce建議，舊金山Dreamforce參與者會後摘去胸卡，以保證安全。（取自推特）
Salesforce建議，舊金山Dreamforce參與者會後摘去胸卡，以保證安全。（取自推特）

科技巨頭Salesforce的年度會議Dreamforce，在經歷COVID-19停滯期之後，下周將再次登陸舊金山，緊隨而來的將是大量外地人的湧入。

近年來，Dreamforce的一個新特點是，Salesforce在回答與會者在該市的安全問題方面出現了微妙但重要的變化：在常規的關於保持警惕、保管好包、錢包和手機的標準安全提示中，出現了一條新的提示：「在離開馬士孔尼會展中心（Moscone）的Dreamforce活動時，請務必摘下您的胸卡。」

舊金山市的其他地方都很清楚，市中心下周將滿是參加Dreamforce的與會者。

Salesforce的企業通訊總監Allen Tsai在給媒體SFGATE的一份聲明中說：「我們的首要任務，是為參加活動的所有人維持一個安全的環境。我們採取安全方面的最佳做法，除與執法部門合作，並酌情使用行李檢查和金屬探測器。」

參加Dreamforce人數，預計將有約15萬人，包括現場和在線人員。不過，公司發言人沒有透露具體數據。

根據Dreamforce的「常見問題」存檔版本，隱藏Dreamforce會卡的建議是在Dreamforce的2019年大集會中提出的。但是，關於摘下會卡的那句話，連同其他安全措施，其實是隱藏在對一個題為：「關於訪問舊金山，我應該特別知道些什麽？」的問題的回答中，這個問題似乎不再直接強調參加Dreamforce的任何安全問題，但傳遞的信息是完全相同的。

Salesforce在暫停其最重要的年度活動兩年後，可以說是把今年Dreamforce的安全問題放在了更高的位置。雖然事實證明，安全問題是舊金山的一個全國性話題，但舊金山警方的犯罪數據顯示，與過去疫情前的年份相比，2021年的犯罪率總體上有所下降（重要的例外是凶殺案，2021年的報告比2019年多15起）。如果將今年到目前為止與2021年同期，即舊金山警方提供的1月1日至9月11日進行比較，犯罪率增加了8.5%，但與2019年相比仍下降了8%。

Dreamforce將於9月20日(二)至9月22日(四)舉行。

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